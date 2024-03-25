موسكو: تفاعلت مواقع ومنصات وقنوات تلفزيونية روسية باعجاب لافت مع شاب مسلم لا يتجاوز 15 عاماً، يدعى اسلام يعمل بدوام جزئي في مسرح مذبحة موسكو، أي في قاعة "كروكوس سيتي هول"، وهو طالب في الصف الثامن المتوسط، وعندما بدأ إطلاق النار سارع إلى مساعدة الذين حاولوا الهروب، وقام باخراجهم من القاعة عبر مخرج للطوارئ.

ووصفت وكالة سبوتنيك الروسية في حسابها باللغة العربية عبر منصة إكس "إسلام" بأنه بطل الحقيقي، وقالت إنه خلال الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي ساعد شاب يبلغ من العمر 15 عاما نحو 100 شخص على الخروج من المبنى، وأنقذ حياتهم من مصير محتوم، فقد أسفرت المذبحة عن مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة نحو 152.

ونشرت قناة وموقع "روسيا اليوم" لقاء مع إسلام الذي قال "أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون"، وصرح إسلام بأنه اتبع جميع التعليمات التي أعطيت له من قبل المعنيين".

وعلق والد إسلام على تصرف ابنه بالقول "إسلام كان يعمل بدوام جزئي في قسم تسليم المعاطف، ومكان عمل ابنه في الطابق الأرضي من المبنى، حيث سارع لفتح الأبواب للجميع حتى يتمكنوا من الخروج والنجاة بأرواحهم".



