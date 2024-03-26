إيلاف من لندن: تأخر تسليم مؤسس ويكيليكس، الصحافي الأسترالي جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، بينما ينتظر معرفة ما إذا كان يمكنه الاستئناف.

ويزعم المدّعون الأميركيون أن أسانج شجع وساعد محللة استخبارات الجيش الأميركي تشيلسي مانينغ على سرقة البرقيات الدبلوماسية والملفات العسكرية التي نشرها موقعه.

ويقول أنصار أسانج البالغ من العمر 52 عاما إنه بطل يتعرض للاضطهاد بسبب فضحه المخالفات الأميركية.

وسيتعين على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الانتظار لمعرفة ما إذا كان يمكنه الاستئناف على تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن تسليمه على الفور بتهم التجسس.

وقال قاضيان في المحكمة العليا إن جلسة أخرى ستُعقد في أيار (مايو)، ما لم تتمكن الولايات المتحدة من تقديم مزيد ن الضمانات بشأن ما سيحدث له.

وفي حكم صدر في كانون الثاني (يناير) 2021، قالت قاضية المقاطعة آنذاك فانيسا بارايتسر إنه لا ينبغي إرسال أسانج إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى خطر الانتحار الحقيقي و"القمعي"، بينما حكمت ضده في جميع القضايا الأخرى.

لكن في وقت لاحق من ذلك العام فازت السلطات الأميركية بمحاولة من المحكمة العليا لإلغاء الحظر، مما مهد الطريق لتسليمه.

جلسة استماع

وخلال جلسة استماع استمرت يومين في شباط (فبراير)، طلب محامو أسانج أن يتمكنوا من الطعن في قرار القاضي الأصلي برفض أجزاء أخرى من قضيته لمنع تسليمه.

وقالوا إن السلطات الأميركية تسعى إلى معاقبته على "كشف ويكيليكس عن الإجرام من جانب الحكومة الأميركية على نطاق غير مسبوق"، بما في ذلك التعذيب والقتل.

وفي الحكم الصادر يوم الثلاثاء، رفضت السيدة فيكتوريا شارب والقاضي جونسون معظم الحجج القانونية التي قدمها أسانج، لكنهما قالا إنه ما لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات فإنه سيكون قادرًا على تقديم استئناف على ثلاثة أسباب، بما في ذلك انتهاك حرية التعبير ولأنه قد يتلقى حكمًا. عقوبة الإعدام.

وقال القضاة إن أمام السلطات الأميركية ثلاثة أسابيع لتقديم هذه الضمانات، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في أواخر أيار (مايو).

ووعدت السلطات الأميركية بعدم فرض عقوبة الإعدام على أسانج، لكن القضاة قالوا إنه "من الممكن تفسير هذا الضمان بشكل ضيق من قبل المدعى عليه، حتى لا يحول دون فرض عقوبة الإعدام".

ضمانات

وأضاف القضاة: "إذا لم يتم تقديم الضمانات فسنمنح الإذن بالاستئناف دون جلسة استماع أخرى. إذا تم تقديم ضمانات فسنمنح الأطراف فرصة لتقديم المزيد من المذكرات قبل أن نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن طلب الإذن بالاستئناف."

وفي حديثها بعد الحكم، قالت ستيلا زوجة أسانج: "ما فعلته المحاكم هو دعوة الولايات المتحدة إلى التدخل السياسي... إرسال رسالة تقول "كل شيء على ما يرام". أجد هذا مذهلاً".

وقالت: "هذه القضية بمثابة انتقام. إنها إشارة لكم جميعا أنه إذا كشفتم عن المصالح التي تحرك الحرب فسوف يلاحقونكم، وسيضعونكم في السجن وسيحاولون قتلكم".

وخلصت إلى القول: "لا ينبغي لإدارة بايدن إصدار ضمانات. يجب عليها إسقاط هذه القضية المخزية التي ما كان ينبغي رفعها على الإطلاق".