واشنطن: يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب المرشحان للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، بحملة انتخابية الخميس في نيويورك، احدهما لحفل جمع تبرعات ضخم والآخر لتكريم ذكرى شرطي توفي أثناء أداء خدمته.

سيشارك الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما في أمسية لجمع التبرعات إلى جانب اثنين من أسلافه، بيل كلينتون (1993-2001) وباراك أوباما (2009-2017).

وقد أعلن فريق حملته من الآن عن جمع مبلغ "تاريخي" يزيد عن 25 مليون دولار.

سيدير النجم التلفزيوني ستيفن كولبيرت نقاشا بين الرؤساء الديموقراطيين الثلاثة، كما ستقيم المغنيتان ليزو وكوين لطيفة، من بين آخرين، حفلة في قاعة راديو سيتي ميوزيك هول في قلب مانهاتن أمام نحو خمسة آلاف شخص.

وذكرت محطة "ان بي سي نيوز" أن كلفة التقاط صورة مع الرؤساء ال42 و44 و 46 للولايات المتحدة ستبلغ مئة ألف دولار على الأقل.

وقال جيفري كاتزنبرغ الممول الكبير للحملة الديموقراطية، في بيان يفيد بأن خلال أمسية واحدة سيجمع بايدن أكثر مما فعل ترامب طوال شهر شباط/فبراير، إن "الأرقام لا تكذب: حدث اليوم هو عرض قوة ضخم".

يحظى الرئيس الديموقراطي بمصادر تبرعات أفضل من تلك التي بحوزة منافسه الجمهوري الذي يستخدم جزئيا الأموال التي تم جمعها من أنصاره لتغطية النفقات المرتبطة بالإجراءات القانونية المتعددة التي يخضع لها.

وستبدأ محاكمة ترامب في نيويورك في 15 نيسان/ابريل المقبل، في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية عام 2016.

الخميس، لن يكون الملياردير الذي وجهت اليه التهم في أربع قضايا، في قفص الاتهام انما يريد ان يقدم نفسه كمدافع عن قوات الامن.

يعتزم رجل الأعمال الجمهوري الذهاب لحضور مراسم تكريما للشرطي جوناثان ديلر الذي قتل الاثنين بالرصاص خلال عملية على طريق عام.

وكان علق الثلاثاء على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي ، "أريد أن أقول لعائلة الشرطي ديلر ولجميع عناصر الشرطة الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم: نحن نحبكم، ونحن ممتنون لكم وسنكون دائما الى جانبكم".

يخصص الجمهوري البالغ من العمر 77 عاما جزءا كبيرا من خطاباته خلال الحملة الانتخابية لانتقاد الهجرة غير الشرعية ومنافسه الديموقراطي لتراخيه في الحفاظ على النظام.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الأربعاء إن جو بايدن "ممتن بشدة للتضحيات التي يقدمها أفراد الشرطة للحفاظ على أمننا".