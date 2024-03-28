إيلاف من القاهرة: دخل التوأم الملتصق آبي وبريتاني هنسل قلوب الملايين حول العالم منذ اللحظات الأولى لظهورهما الإعلامي في عام 1996، وكان هذا الظهور مدوياً لأنه ببساطة حدث رفقة الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، ومنذ ذلك الوقت والعالم يتابع أخبارهما، ويتعاطف معهما بشدة.

المفاجأة في حياة التوأم الملتصق هو ما كشفت عنه تقارير إعلامية عالمية خلال الساعات الماضية، وهو زواج آبي هنسل، التي اشتهرت رفقة توأمها بريتاني، وقد حدث هذا الزواج قبل فترة من جوش بولينغ، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش الأميركي.

رأسان.. قلبان.. جسد واحد

يعيش التوأم الملتصق آبي وبريتاني هنسل حياة عادية كباقي الأشخاص، حيث تقودان السيارة وتتسوقان وتسبحان، وقد خلقتا ملتصقتين تتشاركان جسدا واحدا برأسين.

رأسان.. قلبان.. جسد واحد

زواج التوأم الملتصق "هنسل" من محارب قديمhttps://t.co/DSqDGIekZi pic.twitter.com/N9czliWsvL — إيلاف (@Elaph) March 28, 2024

وتعد آبي وبريتاني من أشهر التوائم في العالم، ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين، وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم الزفاف، الذي أقيم عام 2021.

وتعمل آبي وبريتاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في مينيسوتا.ومنذ ذلك الحين، كانتا تعيشان حياة هادئة وطبيعية مع عائلتهما، وابتعدتا عن أضواء وسائل الإعلام حتى وافقتا على الظهور في فيلم وثائقي عندما بلغتا الـ16 من العمر.