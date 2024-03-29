نيويورك: ستُعاود مجلة "لايف" الأميركية التي اشتهرت في القرن العشرين خصوصاً بصورها، الصدور بفضل عارضة الأزياء ورائدة الأعمال كارلي كلوس، على ما أعلنت الشركة التي تترأسها كلوس.

وأعلنت "بيدفورد ميديا"، في بيان، عن عودة مجلة "لايف" بنسختيها المطبوعة والرقمية، في إطار اتفاقية مع الشركة الناشرة "دوتداش ميريديث" لإعادة إصدار "لايف" بوتيرة منتظمة.

ولم يُعلَن عن قيمة الصفقة ولا عن تاريخ معاودة صدور المجلة.

ونقل البيان عن كلوس قولها "نعتبر مجلة لايف بمثابة صوت يلهمنا ويوحدنا في ظل مشهد إعلامي فوضوي".

وقالت عبر انستغرام "أنا وجوش نتشرف بمواصلة إرث لايف"، في إشارة إلى زوجها المستثمر جوشوا كوشنر الذي سيكون مالك المجلة. وكوشنر هو شقيق صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

وكانت المجلة التي تأسست في العام 1883، منصة بارزة في مجال التصوير الصحافي، إذ نشرت أعمالاً لأسماء مهمة في المجال من أمثال روبرت كابا وألفريد آيزنشتيدت ومارغريت بورك وايت.

وشهدت "لايف" تراجعاً لسنوات ثم تغييرات كثيرة إذ باتت تصدر شهرياً بعدما كانت أسبوعية، قبل أن يتوقف إصدارها ثم تُنشر من جديد. وأصبحت تصدر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بنسخة رقمية إلى جانب أرشيفها.

وأشار البيان إلى أنّ "دوتداش ميريديث" "ستواصل امتلاك الحقوق الكاملة لأرشيف الصور ومحتوى المجلة، والتي يعود تاريخها إلى ثلاثينات القرن العشرين".

وستواصل "دوتداش ميريديث" أيضا نشر نسخات خاصة مختومة بشعار "لايف" الذي يتّخذ من الأحمر والأبيض لونين له.