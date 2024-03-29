إيلاف من دمشق: فارق الحياة ضابط سوري برتية عميد ركن مقرب من حزب الله اللبناني، بتفحير عبوة ناسفة بسيارته الجمعة، في جديدة عرطوز بريف دمشق، وفقًا لما أورد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

والقتيل مهندس ألغام ومتفحرات، ومسؤول التنسيق مع حزب الله والميليشيات الموالية للحزب في جنوب غرب دمشق عند الحدود السورية اللبنانية والحدود مع الجولان السوري المحتل بريف القنيطرة.

وأشار المرصد السوري إلى أن عميدًا في قوات النظام السوري أصيب بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في جديدة عرطوز بريف دمشق، حيث جرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج، وما لبث أن فارق الحياة.

يأتي ذلك مع تزايد حوادث اغتيال ضباط وصف ضباط المقربين من حزب الله والميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري.

في 9 فبراير الماضي، قتل عنصر في شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام وهو أحد المقربين من حزب الله اللبناني، في عملية اغتيال طالته من قبل مسلحين مجهولين، حيث جرى استهدافه بالرصاص أمام منزله في بلدة رنكوس بمنطقة القلمون في ريف دمشق.