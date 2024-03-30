إيلاف من وارسو: حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من ان "الحرب لم تعد مفهوما من الماضي" في أوروبا التي دخلت "حقبة ما قبل حرب" على ما قال خلال مقابلة مع الصحافة الأوروبية.

وكثفت روسيا في الأسابيع الأخيرة ضرباتها الجوية ضد أوكرانيا المجاورة لبولندا. وتسببت ضربات روسية جديدة واسعة النطاق الجمعة بأضرار في ثلاثة محطات لتوليد الطاقة ما أدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي في مناطق عدة.

وقال توسك لتحالف "لينا" (ليدينغ يوروبيين نيوزبايبر ألايانس) الذي يضم ثماني صحف أوروبية "لا أريد إخافة أي أحد لكن الحرب لم تعد أحد مفاهيم الماضي بل هي واقع وبدأت قبل أكثر من سنتين".

وأضاف "أكثر المسائل إثارة للقلق راهنا هي أن كل السيناريوهات ممكنة. لم نشهد وضعا كهذا منذ العام 1945".

وأكد "قد يكون ذلك مدمرا خصوصا للجيل الجديد لكن علينا أن نعتاد على فكرة أن حقبة جديدة بدأت: حقبة ما قبل الحرب وأنا لا أبالغ بكلامي هذا".

ومضى يقول "في حال خسرت أوكرانيا لن يشعر أحد في أوروبا بالأمان".

وقال توسك الذي تعتبر بلاده من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا التي غزتها القوات الروسية في شباط (فبراير) 2022، إن "أمام أوروبا شوطا كبيرا تقطعه" على صعيد الدفاع معتبرا أنه ينبغي أن تكون "مستقلة ومكتفية ذاتيا" في هذا المجال.

وأضاف "يقوم عملنا على مواصلة العلاقات عبر الأطلسي مهما كانت هوية الرئيس الأميركي" مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، برزت مخاوف من احتمال توسع رقعة النزاع في هذا البلد إلى دول تتشارك حدودا معه.

وقال الجيش البولندي الأحد الماضي إن صاروخ كروز روسيا أطلق باتجاه مدن في غرب أوكرانيا، انتهك المجال الجوي البولندي مدة 39 ثانية.