كييف: شنت القوات الروسية فجر الأحد هجمات جوية جديدة واسعة على كييف ومناطق أوكرانية أخرى ما دفع الجيش البولندي إلى رفع مستوى الانذار أمام كثافة النشاط العسكري قرب حدودها.

وقال سيرغي بوبكو قائد الإدارة العسكرية في كييف إن الجيش الروسي هاجم العاصمة بواسطة صواريخ كروز اطلقت من قاذفات استراتيجية من طراز "تو-95 ام اس".

وكتب بوبكو عبر تلغرام إن الدفاعات الجوية الأوكرانية "أسقطت حوالى عشرة صواريخ أطلقها العدو فوق كييف وفي محيط العاصمة" موضحا أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع ضحايا او أضرار.

وأوضح بوبكو أن الهجوم أطلق من منطقة ساراتوف في جنوب غرب روسيا.

وللمرة الثالثة في غضون أسبوع، وُضعت كل الأراضي الأوكرانية في حالة تأهب خلال الليل. واستمر الانذار ساعتين في العاصمة على ما أكد بوبكو.

وأفاد حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي بتعرض منطقة ستري جنوب مدينة لفيف لصواريخ روسية ومسيّرات متفجرة من طراز شاهد إيرانية الصنع.

وقال رئيس بلدية لفيف أندريي سادوفي إن "الهدف كان منشآت حيوية" مشيرا إلى تعرض المنطقة لحوالى 20 صاروخا وسبع مسيّرات.

وليل الخميس الجمعة استهدفت هجمات واسعة بالصواريخ والمسيّرات الروسية منشآت أوكرانية للطاقة ما أدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي.

"تفعيل" الطيران البولندي

تقع ستري على مسافة حوالى خمسين كيلومترا من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي رفع مستوى الانذار أمام عمليات القصف القريبة من أراضيها.

وقالت القيادة العملانية للقوات المسلّحة البولنديّة من جهتها إنّها "رصدت خلال الليل نشاطا مكثّفا للطيران البعيد المدى لروسيا الاتحادية" على صلة بالهجمات في أوكرانيا.

وأضافت في بيان "كلّ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي البولندي فُعِّلت، والقيادة العملانية للقوات المسلّحة البولنديّة تتابع الوضع بشكل متواصل" مشيرة إلى "تفعيل" الطيران البولندي وطيران الناتو.

والأحد، أعلن الجيش البولندي أنه لمدة نحو أربعين ثانية "انتُهك المجال الجوي البولندي بأحد صواريخ كروز التي أطلقها سلاح جو (...) روسيا الاتحادية الليلة الماضية".

في كانون الأول/ديسمبر، نددت بولندا أحد أكبر حلفاء أوكرانيا بمرور صاروخ كروز روسي اطلق باتجاه أوكرانيا، في اجوائها مدة ثلاث دقائق.

من جهة أخرى، أكدت روسيا مساء السبت أنها صدت هجوما شن بواسطة عشرة صواريخ أوكرانية باتجاه مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 على ما قال حاكم المنطقة.

وأكد ميخائيل رجوجييف عبر تلغرام "صد جنودنا هجوما واسعا على سيفاستوبول وتفيد المعلومات الأولية عن سقوط أكثر من عشرة صواريخ".

وأوضح لاحقا أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل مدني يبلغ الخامسة والستين بعدما أصيب بشظايا صاروخ، فضلا عن أربعة جرحى بينهم فتى.

وغالبا ما يستهدف الجيش الأوكراني شبه جزيرة القرم بصواريخ ومسيّرات بسبب أهميتها اللوجستية للقوات الروسية التي تحتل جنوب أوكرانيا.

وتعهدت أوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا وعمليات قصف يومية لمدنها منذ أكثر من سنتين، الرد من خلال نقل القتال إلى داخل الأراضي الروسية. والسبت أسفر هجوم أوكراني شن بواسطة مسيّرات إلى سقوط قتيل وجرحين في منطقة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود والتي تتعرض بانتظام لضربات.