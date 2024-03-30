غزة: قتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات، فجر السبت، في قطاع غزة، حسبما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة لوكالة فرانس برس قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر فيما كان يسمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية، وفق شهود عيان.

ووقع الحادث بحسب الهلال الأحمر، بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول حوالى 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.

وشهد دوار الكويت الكثير من الحوادث خلال عمليات توزيع سادتها الفوضى وأدت إلى سقوط قتلى، كالحادث الذي وقع في 23 مارس عندما اتهمت حماس الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار على حشد ينتظر المساعدات وقتل 21 شخصا، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الهلال الأحمر إن ثلاثة من القتلى الخمسة الذين سقطوا في ساعة مبكرة السبت، قضوا جراء إطلاق نار.

وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأن أهالي غزة الذين كانوا يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية في المنطقة أطلقت النار أيضا فيما صدمت بعض الشاحنات أفرادا كانوا يحاولون الحصول على مواد غذائية.

وحذر تقرير أممي في 19 آذار (مارس) من أن نصف سكان غزة يعانون من جوع "كارثي"، وتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت".

وقدر التقرير عدد الذين يواجهون ظروفا قاسية بنحو 1,1 مليون فلسطيني أي نصف السكان.

والوضع مأسوي خصوصا في شمال قطاع غزة الذي لا يزال يسكنه بحسب الأمم المتحدة نحو 300 ألف شخص وحيث حذر التقرير من مجاعة "وشيكة.. قد تضرب في أي وقت بين منتصف آذار (مارس) وأيار (مايو)".