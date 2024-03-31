إيلاف من دبي: يتلقى التلاميذ في مدارس نيويورك العامة، الذين لا تتجاوز أعمارهم 4 أعوام، دروسًا في أبجديات فيروس نقص المناعة البشرية، من خلال كتاب يتناول الهوية الجنسية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا بوست" الأميركية.

يركز المنهج الدراسي الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في المدينة، والذي تم تجديده في سبتمبر، على دروس للأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات من خلال كتاب عنوانه "هذه عيني، وهذا أنفي، وهذا فرجي، وهذه أصابع قدمي"، ألفه المعالج الجنسي ليكس براون جايمس.

كن خلوقًا

يقول الكتاب: "يرتدي بعض الفتيات الفساتين، والبعض الآخر لا يرتدينها، ولبعض الفتيات فرج والبعض الآخر لا يملكنه. بعض الأولاد يملكون قضيبًا، لكن ليس كل الأولاد لديهم قضيب. كن خلوقًا دائمًا، واسأل الآخر ’ماذا يمكنني أن أناديك؟‘".

يعرض الكتاب في رياض الأطفال الخاصة، وتتضمن الدروس مقطع فيديو لتضع الأساس للتعرف على فيروس نقص المناعة البشرية. ويعد برنامج "النمو والبقاء آمنًا: منهج التثقيف حول فيروس نقص المناعة البشرية في مدينة نيويورك من الروضة حتى الصف الثاني عشر"، استجابة لما تفرضه الدولة ضمن المناهج المدرسية، وتموله مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها جزئيًا.

تقول ناتاليا موراخفير، وهي أم في منطقة أبر ويست سايد ومؤسسة مشاركة لمنظمة Restore Childhood غير الربحية: "إنه أمر غير ملائم جدًا". تضيف: "هذا محتوى مصور، إذا تم تقديمه، أعتقد أنه يجب تقديمه في المنزل، وليس في المدارس".

تلقت إحدى أمهات روضة الأطفال في بروكلين إشعارًا الأسبوع الماضي بأن طفلها البالغ من العمر 5 سنوات سيتلقى الدروس، ولم تمنح أي خيار لإلغاء الاشتراك. تقول: "هذا يجعلني أشعر بالتوتر، لأنه إذا كانوا سيخوضون في هذا القدر الكبير من التفاصيل في رياض الأطفال، فكيف سيكون الوضع في الصف الثالث أو الرابع؟".

ابتداءً من الصف الأول

في الصف الأول، يتعلم الأطفال أن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل عن طريق الدم أو سوائل الجسم لشخص مصاب. في حين أن فيروس كورونا "سهل الانتقال"، فإن فيروس نقص المناعة البشرية "صعب الانتقال"، وفقًا لخطط الدروس وعروض الشرائح المقدمة للمعلمين.

يتعلم طلاب الصف الثاني عن الدم والأدوية، وبحلول الصف الثالث، متوقع أن يكون الطلاب قادرين على "تلخيص ما هو فيروس نقص المناعة البشرية وتحديد الطرق التي يمكن أن ينتقل بها أو لا يمكن انتقاله".

يتعلم طلاب الصف الرابع أن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل على وجه التحديد من خلال الإبر غير النظيفة المستخدمة في المخدرات أو الوشم والاتصال الجنسي.

وطوال مارس الجاري، تم تقديم ندوات عبر الإنترنت "مستجيبة ثقافيًا" مؤهلة للائتمان للمعلمين من خلال مكتب برامج الصحة المدرسية. وتضمنت "التثقيف حول فيروس نقص المناعة البشرية: استكشاف مفاهيم ومهارات المناهج الدراسية" و"التثقيف حول فيروس نقص المناعة البشرية: استراتيجيات للتعليم الفعال".