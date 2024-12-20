إيلاف من الرباط: أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، اطمأن ولي العهد السعودي على صحة الملك محمد السادس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، معبرا عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جهته، أعرب الملك العاهل المغربي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على مبادرته الطيبة ومشاعره الأخوية الصادقة، التي تعكس متانة الروابط التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.