إيلاف من الرباط: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس،اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال بيان للديوان الملكي ان هذا اللقاء يندرج في إطار العلاقات المتينة من الثقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وأواصر الأخوة الصادقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين .



العاهل المغربي لدى استقباله الرئيس الموريتاني في القصر الملكي

وخلال هذا اللقاء، أعرب قائدا البلدين عن ارتياحهما للتطور الإيجابي الذي يعرفه الشراكة المغربية-الموريتانية في جميع المجالات. كما أكدا عزمهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين،وتنسيق مساهماتهما في إطار المبادرات الملكية في إفريقيا،خاصة خط أنبوب الغاز الأطلسي-الإفريقي، والمبادرة الرامية إلى تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

ولدى وصوله إلى القصر الملكي، استعرض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت له التحية الرسمية، قبل أن تتم دعوته للمشاركة في حفل تقليدي لتقديم الحليب والتمر.

وكان الرئيس الموريتاني، قد حل بالمغرب ليلة الاربعاء ،في إطار "زيارة خاصة".

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الزيارة تأتي للاطمئنان على صحة زوجته، مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، التي أجريت لها عملية جراحية ناجحة في إحدى مصحات الرباط.