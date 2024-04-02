إيلاف من لندن: خرج صحفي تلفزيوني إيراني، تعرض للطعن خارج منزله في لندن يوم الجمعة، من المستشفى إلى منزل آمن تحت حماية الشرطة البريطانية.

وتعرض بوريا زراتي، المذيع البالغ من العمر 36 عاماً في محطة إيران الدولية ومقرها لندن، للطعن في ساقه خارج منزله في ويمبلدون، جنوب لندن، في 29 مارس/آذار.

وقالت شرطة سكوتلاند يارد إن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد، لكن مطاردته، إلى جانب التهديدات الأخيرة الموجهة ضد الصحفيين الإيرانيين المقيمين في المملكة المتحدة، يعني أن التحقيق كان يقوده ضباط متخصصون في مكافحة الإرهاب. وقالت إنه لم تحدث أي اعتقالات.

وبعد خروجه، شكر السيد زراعتي الجميع على مكالماتهم ورسائل الدعم، ونشر على موقع X: "إن مقدار تعاطفكم ولطفكم ومحبتكم في الأيام القليلة الماضية كان ولا يزال أعظم وأفضل طاقة لعملية تعافيي".

وقال زرعاتي إنه وزوجته يعيشان في "مكان آمن" تحت إشراف شرطة العاصمة.

تحقيق

وقال القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، إن التحقيق "يحرز تقدما" وإنه "واثق" من أن المشتبه بهم لا يشكلون خطرا على المجتمعات في العاصمة أو على المستوى الوطني.

ومن جهته، قال آدم بيلي، المتحدث باسم قناة إيران إنترناشيونال، إن الحرس الثوري الإسلامي يستهدف مذيعيها.

وأضاف بيلي أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حذر الحرس الثوري الإيراني، وهو قوة أمنية رئيسية للنظام في طهران، "بشكل علني" و"علنيًا" شبكة "إيران إنترناشيونال" قائلاً: "نحن قادمون من أجلكم".

وعندما سئل عن الدوافع وراء الهجوم نفسه، قال بيلي: "لا نستطيع أن نقول. حقيقة أن مكافحة الإرهاب تقود التحقيق ربما تتحدث عن نفسها".

تهديدات مسبقة

لكنه أضاف أن السيد زراعتي تلقى تهديدات بالقتل من قبل وأن التهديدات ضد موظفي إيران إنترناشيونال "تصاعدت بشكل كبير" مع مرور الوقت.

ومنذ عام 2022، أحبطت الشرطة عدة مؤامرات لاختطاف أو قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام الإيراني.

وقال مهدي حسيني متين، القائم بالأعمال الإيراني في المملكة المتحدة، "إننا ننفي أي صلة" بالهجوم بالسكين.

وأغلقت قناة إيران إنترناشيونال عملياتها مؤقتا في لندن أوائل العام الماضي وانتقلت إلى استوديوهات في واشنطن بعد ما وصفته بتصعيد "التهديدات المدعومة من الدولة من إيران"، واستأنفت المحطة عملياتها في موقع جديد في لندن في سبتمبر الماضي.

