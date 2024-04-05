أصبح الجد الأكبر البريطاني جون تينيسوود أكبر رجل حي في العالم عن عمر يناهز 111 عامًا، وقال إن طول عمره الاستثنائي هو "حظ خالص".

ويقول تينيسوود، البالغ من العمر 111 عامًا و223 يومًا، إنه لا يربط طول عمره الاستثنائي بأي نمط حياة أو نظام غذائي معين، لكنه يأكل السمك ورقائق البطاطس كل يوم جمعة.

الثرثار الكبير

وحسب قناة (سكاي نيوز) يعيش البريطاني في دار رعاية في مدينة ساوثبورت الساحلية الجنوبية، حيث يطلق عليه الموظفون لقب "الثرثار الكبير". قال: "أنا آكل ما يعطوني، وكذلك يفعل الآخرون. ليس لدي نظام غذائي خاص".

وقال أيضًا إن سر طول العمر هو "الحظ الخالص"، مضيفًا: "إما أن تعيش طويلًا أو تعيش قصيرًا، ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك".

وكان حامل لقب غينيس للأرقام القياسية السابق هو الفنزويلي خوان فنسينتي مورا، الذي توفي هذا الأسبوع عن عمر يناهز 114 عاما.

السيد تينيسوود، وهو من مشجعي (ليفربول) مدى الحياة، لا يدخن ونادرا ما يشرب الكحول. يستمع إلى الراديو لمتابعة الأخبار، ولا يزال يدير شؤونه المالية.

الاعتدال

ونصيحته الرئيسية للبقاء بصحة جيدة هي ممارسة الاعتدال. وقال: "إذا كنت تشرب أكثر من اللازم أو تأكل أكثر من اللازم أو تمشي كثيرا، وإذا فعلت الكثير من أي شيء، فسوف تعاني في النهاية".

ولد جون تينيسوود في ليفربول في 26 أغسطس 1912، التقى بزوجته بلودوين في إحدى الرقصات في المدينة وتزوجا عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد مرور عام، كان لديهم ابنة.

وعمل السيد تينيسوود في حسابات شركة شل وشركة بريتيش بتروليوم حتى تقاعده في عام 1972. استمر زواجهما لمدة 44 عامًا حتى وفاتها عام 1986.

وفي معرض مناقشة سنواته الـ 111، قال السيد تينيسوود: "إن العالم، بطريقته الخاصة، يتغير دائمًا. إنه نوع من الخبرة المستمرة... إنه يتحسن قليلاً، ولكن ليس كثيرًا بعد. إنه يسير في الاتجاه الصحيح".

وعندما اكتشف أنه أصبح صاحب الرقم القياسي العالمي، قال: "هذا لا يشكل أي فرق بالنسبة لي. لا على الإطلاق. أنا أتقبل الأمر كما هو".

معمرون

وتعد الإسبانية ماريا برانياس موريرا، التي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الـ117، أكبر معمرة في العالم بشكل عام.

وكان أكبر رجل معمر على الإطلاق هو جيرويمون كيمورا، الذي ولد في اليابان عام 1897 وعاش 116 عاما و54 يوما قبل أن يموت في عام 2013.

وكانت الفرنسية جين كالمينت، المولودة عام 1875، أكبر شخص عاش على الإطلاق، وتوفيت عام 1997 عن عمر يناهز 122 عامًا و164 يومًا.

