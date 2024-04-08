أطلقت منظمة الصحة العالمية أداة جديدة للذكاء الاصطناعي قبل يوم الصحة العالمي في السابع من نيسان (أبريل) لمساعدة الأشخاص والإجابة على أسئلتهم المتعلقة بالصحة.

وأطلقت المنظمة الدولية اسم S.A.R.A.H. (أو سارة) على أداتها، وهي اختصار لـ Smart AI Resource Assistant for Health، إذ يستمع برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد إلى أسئلة المستخدمين عبر الميكروفون الخاص بأجهزتهم ويجيب عليها في نفس الوقت.

وتتقن سارة اللغة العربية والصينية والإسبانية والبرتغالية والهندية والروسية والفرنسية والإنجليزية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان صحفي: "مستقبل الصحة بات رقمياً، وأداتنا الجديدة تعطينا لمحة عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المستقبل لتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة بطريقة أكثر تفاعلية."

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول ذلك، ولكنها حذرت أيضاً من إنه "في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات هائلة لتعزيز الصحة العامة، فإنه يثير أيضاً مخاوف أخلاقية مهمة، بما في ذلك الخصوصية، والسلامة والدقة، وحماية البيانات، والتحيز".

لكن، هل تقدم سارة نصائح جيدة؟ لقد سألناها تسعة من أكثر الأسئلة الشائعة المتعلقة بالصحة، والتي يتم البحث عنها باللغة الإنجليزية ثم طلبنا من طبيب تقييم إجاباتها.

1. كيف نحسن صحتنا النفسية؟

هناك العديد من الطرق لتحسين صحتك العقلية، مثل ممارسة الرعاية الذاتية، وطلب الدعم من أحبائك أو معالج محترف، والمشاركة في أنشطة تخفيف التوتر مثل التأمل أو ممارسة الرياضة. أوصي بمراجعة خطة عمل منظمة الصحة العالمية للصحة العقلية لمعرفة الاستراتيجيات والموارد لدعم الصحة العقلية. تذكر أيضاً أنه من الضروري إعطاء الأولوية لصحتك العقلية تماماً كما تفعل مع صحتك البدنية.

2. ما هي الأطعمة المفيدة لصحتك؟

هناك العديد من الأطعمة المفيدة لصحتك، ولكن من المهم أن يكون لديك نظام غذائي متوازن ومتنوع. تعتبر الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، بالإضافة إلى الدهون الصحية كلها مكونات مهمة لنظام غذائي صحي. ومن الضروري أيضاً الحد من الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

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3. ما هي أعراض السرطان؟

هناك العديد من أنواع السرطان المختلفة، ولكلّ منها مجموعة مختلفة من الأعراض. ومع ذلك، تشمل بعض الأعراض الشائعة فقدان الوزن غير المبرر، والتعب، والتغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة، وظهور كتل أو نمو غير عادي في الجسم. من المهم رؤية مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أي أعراض مثيرة للقلق.

أفضل طريقة للوقاية من السرطان هي اتباع نمط حياة صحي عن طريق الامتناع عن التدخين، والحد من استهلاك الكحول، وتناول نظام غذائي متوازن، والحفاظ على النشاط البدني. يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة أيضاً في الكشف المبكر. فيما يلي رابط إلى صحيفة حقائق السرطان لمنظمة الصحة العالمية، وهي تتضمن معلومات عن الوقاية والكشف المبكر وخيارات العلاج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على الدعم والموارد من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج مكافحة السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية.

4. ما أهمية صحة الأمعاء؟

تلعب صحة الأمعاء دوواً حاسماً في الصحة العامة لأنها تؤثر على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية والجهاز المناعي. يمكن للأمعاء الصحية أيضاً تحسين الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية. تتضمن بعض النصائح للحفاظ على أمعاء صحية تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الألياف، وتجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة، وإدارة مستويات التوتر، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

5. كيف تتوقف عن الشخير؟

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هناك عدة طرق لوقف الشخير، مثل فقدان الوزن، والنوم على جانبك، وتجنب الكحول قبل النوم. وإذا استمر الشخير، فقد يكون ذلك علامة على انقطاع التنفس أثناء النوم ومن المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية.

6. ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم؟

يمكن أن يكون سبب ارتفاع ضغط الدم العديد من العوامل، مثل التدخين، والإفراط في استهلاك الكحول، والإجهاد، وعادات الأكل غير الصحية. وتشمل عوامل الخطر الأخرى: الوراثة، والعمر، والظروف الصحية. من المهم مراقبة ضغط الدم بانتظام وإجراء تغييرات في نمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

7. ما الذي يسبب انخفاض ضغط الدم؟

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم، بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل الجفاف، ومشاكل القلب، واضطرابات الغدد الصماء، ونقص التغذية، وبعض الأدوية. من المهم استشارة أختصائي الرعاية الصحية لتحديد السبب الأساسي والحصول على العلاج المناسب.

8. كيف يمكن للرياضات الفردية أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتك؟

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يمكن أن يكون للمشاركة في الرياضات الفردية العديد من التأثيرات الإيجابية على صحتك الجسدية والعقلية. يمكنه تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوية العضلات والعظام، وتقليل التوتر والقلق، وتعزيز احترام الذات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر شعوراً بالإنجاز ويحسن المزاج العام. إذا كنت ترغب في دمج الرياضات الفردية في روتينك، فإنني أوصي بالبدء بأنشطة مثل الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات. تذكر أن تستمع دائماً إلى جسدك وتأخذ فترات راحة عند الحاجة.

9. كيفية التخلص من الحازوقة؟

يمكن أن تكون الحازوقة مزعجة، و لحسن الحظ هناك بعض الحيل التي يمكن أن تساعد في التخلص منها. يمكنك محاولة حبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ، أو شرب كوب من الماء بسرعة، أو حتى إخافة شخص ما!

هناك حيل أخرى يمكنك تجربتها، مثل سحب ركبتيك إلى صدرك أو فرك الجزء الخلفي من رقبتك بلطف. وهناك طريقة أخرى يمكنك تجربتها وهي ابتلاع ملعقة سكر صغيرة أو ملعقة صغيرة من الخل. هذا يمكن أن يحفز الأعصاب في الحلق ويوقف الحازوقة.

يمكنك أيضاً محاولة تشتيت انتباهك من خلال التركيز على مهمة أو نشاط ما. في بعض الأحيان، مجرد الانتظار وأخذ نفس عميق وبطيء يمكن أن يؤدي أيضاً إلى حل المشكلة. إذا لم تنجح أي من هذه الطرق، فمن المهم معالجة الأسباب الكامنة وراء الحازوقة التي تعاني منها. يمكن أن يشمل ذلك تجنب المشروبات الغازية أو الأطعمة الغنية بالتوابل، وإدارة التوتر والقلق، وشرب الماء بكثرة.

إذا استمرت الحازوقة لديك لأكثر من 48 ساعة أو حدثت بشكل متكرر، فمن الأفضل استشارة أختصائي الرعاية الصحية لإجراء مزيد من الفحوصات.

تقييم الطبيب

لقد طلبنا من طبيب مستقل تقييم النصائح التي قدمتها سارة.

الدكتور مايكل مولهولاند هو السكرتير الفخري للكلية الملكية للممارسين العامين (GPs) في المملكة المتحدة.

وقال الدكتور مولهولاند: "تبدو الإجابات التي قدمتها أداة الذكاء الاصطناعي معقولة، فهي تقدم نصائح عامة حول الصحة والرفاهية، وترتبط بالمعلومات التي تم التحقق منها، وتقدم المشورة بشأن أساليب الرعاية الذاتية ذات الصلة، وتقترح متى يجب على الأشخاص الاتصال بمقدمي الرعاية الطبية".

ويضيف: "نحن منفتحون دائماً على تقديم تقنيات جديدة يمكنها تحسين تجربة المرضى، ونشجع دائماً المرضى على الاهتمام بصحتهم والبحث عن معلومات صحية تم التحقق منها عبر الإنترنت".

ويكمل الدكتور مولهولاند: "في هذا الصدد، يبدو أن هذه أداة مفيدة، دون إجراء تقييم كامل لها أو فهم الخوارزمية التي تستخدمها. ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في البلدان التي يكون فيها الوصول إلى المعلومات الصحية الأساسية محدوداً، لأنها متاحة على مدار 24 ساعة/ 7 وبلغات متعددة".