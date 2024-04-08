إيلاف من لندن: مع مسار كسوف الشمس في مناطق في العالم يوم الإثنين 8 أبريل، بادر خبراء إلى فضح الادعاءات الغريبة من منظري المؤامرة.

ومن ببن نظريات المؤامرة التي انتشرت أن نهاية العالم قادمة وستبدأ في ولاية إلينوي الأميركية يوم الاثنين. وفي هذا اليوم، سيكون ما يقدر بنحو 31.6 مليون شخص في جميع أنحاء أميركا في مسار أكبر كسوف للشمس منذ عام 2017.

وسيكون العلماء قادرين على دراسة آثاره على طبقات الغلاف الجوي، ولكن وفقًا لمنظري المؤامرة، فقد يكون أيضًا نهاية الأيام، حيث شبكة الإنترنت طافحة ببعض الادعاءات الغريبة.

علامات من الله

وتقول عضوة الكونغرس الجمهورية الأميركية ماغوري تايلور غرين إنها تعتقد أن هذه إشارة من الله إلى أن أميركا بحاجة إلى التوبة عن خطاياها.

وأشار منشورها على موقع X إلى أن زلزال نيويورك الأخير والكسوف كانا "علامات قوية". وكتبت: "أدعو الله أن تستمع بلادنا".

وقد تمت إضافة ملاحظة مجتمعية إلى منشورها، الذي شاهده أكثر من ثمانية ملايين شخص، لتوضيح أن الزلازل شائعة وأنه من المتوقع حدوث كسوف الشمس مقدمًا.

لكن القدرة على التنبؤ بالكسوف تلعب دوراً في نظريات مؤامرة أخرى.

خطط شريرة

عقد المعلق اليميني أليكس جونز مؤخرًا حدث X Spaces لمناقشة "ما خططه دعاة العولمة للكسوف الكلي للشمس الوشيك". وقال ضيفه أندرو ماير للمشاهدين إن الكسوف يقع في تاريخ في التقويم العبري حيث يمكن دفع طاقة جديدة إلى العام المقبل. ووصف جونز السيد ماير بأنه "خبير في هذا الأمر".

وقال ماير: "من الواضح أن أنصار العولمة يريدون القيام بدفعة كبيرة نحو الشر والطاقة السلبية". واضاف: "إنهم يريدون حقن بذور كل عام جديد بالطاقة السلبية لأن هذا هو ما يحصدونه."

وناقش مضيف برنامج Infowars الخاص بـ(أليكس جونز Alex Jones) أيضًا فكرة أن العلماء الذين يدرسون الكسوف يستخدمونه في "خططهم الشائنة".

وقال مايك آدامز: "إن أنصار العولمة يعتقدون أن هذه الأحداث لها قوى خاصة".

واضاف: "لذلك فإنهم يرتبون أشياء مهمة في أذهانهم، أشياء لاستدعاء السلطة. إنهم يستخدمون كسوف الشمس كمبرر للخطط الشائنة التي يعتزمون تنفيذها".

نهاية العالم

ثم هناك جزء كبير من الإنترنت يقول إن يوم الاثنين سيكون نهاية العالم، بدءًا من كاربونديل، ولاية إلينوي. وأخطأ المؤثرون في رسم خريطة "للمسار الكلي" للكسوف لإظهار أنه يغطي ما بين ستة وثمانية أماكن تسمى نينوى.

لقد تم ذكر مدينة نينوى في الكتاب المقدس، لذا فإن المنظرين يضعون أهمية دينية على خرائطهم غير الصحيحة.

وفي الواقع، فإن هذا المسار، الذي يوضح مكان رؤية الكسوف الكلي، يغطي منطقتين من نينوى. وسيشاهد الآخرون كسوفًا جزئيًا. لكن مسار الكسوف لا يزال يثير النظريات.

وعندما تقترن بمسار الكسوف الأميركي في عام 2017، فإنها تشكل صليبًا. وفي وسط هذا الصليب تقع كاربونديل، إلينوي.

وإذا كنت تعيش في كاربونديل، فهذا يعني أنك ستكون محظوظًا بما يكفي لرؤية الكسوف الكامل مرتين خلال سبع سنوات. وفقًا للمؤثرين المفضوحين على TikTok، فهذا يعني أيضًا أن يوم القيامة يبدأ في مدينتك.

فضح النظريات

وقد تم فضح هذه النظريات من قبل مؤثرين آخرين مثل دان ماكليلان، الأكاديمي الديني في جامعة برمنغهام. وأضاف: "خسوف الثامن من أبريل لا يعني شيئا على الإطلاق سوى وجود القمر بين الأرض والشمس".

وهناك أيضًا شائعات بأن أميركا ستظل في الظلام لعدة أيام، في حين أن بعض المناطق قد تواجه الظلام في الواقع لبضع دقائق.

وهناك نظريات مفادها أن الطعام سينفد وسيختفي استقبال الهاتف وتنقطع الكهرباء. وفي الواقع، سيكون هذا الكسوف مهمًا ومثيرًا، ولكن إذا نجوت من كسوف 2017، فمن المرجح أن تنجو من هذا الكسوف.



تم إعداد هذه المادة من رابط موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط:

https://news.sky.com/story/armageddon-in-illinois-nefarious-scientists-warning-signs-from-god-marjorie-taylor-greene-alex-jones-and-influencers-peddle-conspiracy-theories-about-solar-eclipse-13110035