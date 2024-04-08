الكويت: كشف مصدر حكومي مطلع عن توجه لتأجيل جلسة افتتاح مجلس الأمة المنتخب إلى 14 أيار (مايو) المقبل بدلاً من 17 نيسان (أبريل) الجاري، بالتزامن مع استمرار المشاورات بشأن تكليف رئيس جديد للحكومة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي مطلع قوله إن تأجيل الجلسة الافتتاحية إلى 14 أيار (مايو) المقبل، سيتم وفق المادة 106 من الدستور، علماً بأنه صدر، يوم أمس الأحد، مرسوم أميري يدعو مجلس الأمة للانعقاد في 17 نيسان (أبريل).

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الراي" عن مصادرها أن رئيس الحكومة التي قبل أمير البلاد استقالتها، أمس الأحد، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة المقبلة، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى احتمال تكليف الشيخ أحمد العبد الله الصباح بهذه المهمة.

مشاورات

ويوم أمس، استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رؤساء الوزراء السابقين، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر الحمد الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ محمد صباح السالم الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في إطار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

كما التقى أمير الكويت بشكل منفصل، برئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، ورئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم، ضمن المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة.

والخميس الماضي، شهدت الكويت انتخابات مجلس الأمة، حيث انتخب الكويتيون ممثليهم لدورة انتخابية جديدة، وسط آمال بأن تشهد المرحلة المقبلة حالة من الوئام بين البرلمان والحكومة.