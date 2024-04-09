إيلاف من الرباط: قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء،اليوم الثلاثاء ، بالسجن النافذ مدة أربعة أشهر على المنشط الإذاعي في إذاعة "هيت راديو "محمد بوصفيحة الملقب”مومو”.

وأدانت المحكمة ذاتها الشابين المتابعين في حالة إعتقال،بالسجن النافذ مدة خمسة أشهر في حق المتهم أمين ، والسجن النافذ مدة ثلاثة اشهر في حق المتهم مصطفى، وذلك على ذمة قضية “اختلاق جريمة سرقة وهمية على الأثير الإذاعي”.

وقضت المحكمة برفض المطالب المدنية التي تقدمت بها إذاعة “هيت راديو”.

وكانت النيابة العامة قد تابعت “مومو”، في حالة سراح مؤقت ( إفراج مؤقت) مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم( 10 الاف دولار).

يذكر أن "مومو" نفى في تصريحاته أمام هيئة المحكمة أن تكون له أي علاقة شخصية مع المتهمين المعتقلين .

ونفى المتهمان المعتقلان في جلسة يوم الخميس الماضي، وجود أي تواطؤ بينهما وبين "مومو".

واعترف المتهم أمين أنه هو صاحب فكرة "جريمة السرقة الوهمية"،وأنه سبق له أن شارك في مسابقات اذاعة "هيت راديو"منذ سنوات ، وفاز في بعضها ”.

وقال أمين إن فكرة سيناريو جريمة السرقة الوهمية راودته وهو يستمع للإذاعة، مشيرا إلى أنه حينما نجح في إقناع طاقم البرنامج به ، اتصل بصديقه المتهم الثاني مصطفى، وطلب منه أن يتجه إلى مقر إذاعة "هيت راديو" للحصول على الجائزة، وأن يؤكد للقائمين على الاذاعة أنه هو من تعرضه هاتفه للسرقة .

وكانت مصالح الامن بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، يعود لإذاعة “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها ، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكاواه.

وادّت الأبحاث الامنية ، التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الى توقيف المتورطين في اختلاق جريمة سرقة وهمية من دون مراجعة أي مصلحة أمنية.

ووجهت للمتورطين الثلاثة تهم الترويج لخبر زائف يمس الإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية ، وإهانة هيئة أمنية عبر الإدلاء ببيانات زائفة.