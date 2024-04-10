إيلاف من الرباط:أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس،بمناسبة عيد الفطر ، عفوا على 2097 شخصا،منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح (إفراج ) ، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد ، حسب ما ذكر بيان صدر عن وزارة العدل مساء الثلاثاء .

وشمل العفو الملكي 18من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب ،بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.

واستفاد من العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية 10 سجناء ،وفي حين استفاد مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة سجين واحد.أما التخفيض من العقوبة السالبة للحرية فاستفاد منها 7 سجناء .

أما المحكومون في إطار الحق العام الذين استفادوا من العفو وهم في حالة اعتقال فبلغ عددهم 1809 سجين .يتعلق الأمر بالعفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 131 سجينا ، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1674 سجينا ، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة سجين واحد ، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 سجناء .

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح ( إفراج )،فبلغ عددهم 270 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 67 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، والعفو من الغرامة لفائــدة 179 شخصا ، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 11 شخصا.