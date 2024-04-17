إيلاف من لندن: قالت دبلوماسية إسرائيلية إن لحظة فاصلة في إقليم الشرق الأوسط قد اقتربت مع محاولة إيران قتل آلاف الإسرائيليين.

ودعت سفيرة إسرائيل في لندن تسيبي هوتوفلي دول الغرب لفرض عقوبات على طهران، بهجومها بطائرات بدون طيار وصواريخ في نهاية الأسبوع.

وقالت هوتوفلي في تصريح من القدس، لقناة (سكاي نيوز): "أنا أعيش في لندن، هل يمكنك أن تتخيل [إذا وقع هجوم إيراني هناك]؟"، ووصفت إيران بأنها "الأخطبوط" الذي ينتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط عبر وكلائه.

وأضافت: "من الواضح جدًا أن إسرائيل بحاجة إلى إظهار عمل ردع"، وقالت: "أعتقد أن (ما سيأتي) بعد ذلك هو العقوبات".

وأكدت السفيرة الإسرائيلية: "هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ موقف صارم مع إيران، وهناك عدد من الطرق الدبلوماسية للقيام بذلك".

حصار مالي

وقالت تقارير إن ضرب إيران مالياً يمكن أن يساعد في استنزاف بعض الجماعات الوكيلة لها من قاعدة قوتهم.

وقد دعمت إيران ومولت ودربت عدة مجموعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك حماس في غزة، والحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وعدد من الفصائل الأخرى المتمركزة في سوريا والعراق.

وحول كيفية الرد العسكري الإسرائيلي، قالت حوتوفلي: "الأمر متروك لمجلس الحرب". وكانت السفيرة تصدرت عناوين الأخبار في شهر ديسمبر الماضي عندما قالت لشبكة سكاي نيوز إن إسرائيل لن تعترف بحل الدولتين.

