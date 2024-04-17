إيلاف من لندن: قال مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق، ضرب المنشآت النووية الإيرانية "مطروح على الطاولة"، وتزامنا قال نتانياهو إن إسرائيل ستتخذ قراراتها الأمنية بنفسها.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الأربعاء، وزيري الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون والألمانية أنالينا بيربوك اللذين زارا إسرائيل في محاولة للضغط على عدم تصعيد التوتر من جانبها بالرد على الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات ليل السبت – الأحد الماضي.

وشكر نتانياهو الوزيرين على مساعيهما، وأضاف قائلا: "لدى حلفاءنا كل أنواع الاقتراحات والنصائح، وأنا أقدر ذلك، لكنني أريد أن أوضح - سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، ودولة إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".

وكان اللورد كاميرون حث على ضبط النفس ردًا على الهجوم الإيراني بالطائرات بدون طيار والصواريخ.

المنشآت النووية

وإذ ذاك، قال مسؤول سابق في وكالة التجسس الإسرائيلية إن استهداف المنشآت النووية في إيران هو من بين الخيارات المطروحة على الطاولة بينما تقرر إسرائيل كيفية الرد على هجوم يوم السبت.

وقال المدير السابق للاستخبارات في وكالة التجسس الإسرائيلية، الموساد، إن استهداف المنشآت النووية في إيران هو من بين الخيارات المطروحة على الطاولة بينما تقرر إسرائيل كيفية الرد على هجوم السبت.

وتحدث زوهار بالتي لقناة (سكاي نيوز) في القدس حول الردود المحتملة بعد أن أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل.

وردا على سؤال عما إذا كان كل شيء مطروحا على الطاولة، بما في ذلك استهداف المنشآت النووية، قال بالتي: "لا شك. كل شيء مطروح على الطاولة الآن". وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يشمل المنشآت النووية، قال: "يشمل كل شيء".

وأغلقت إيران مؤقتا منشآتها النووية يوم الأحد "لاعتبارات أمنية" وأبقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتشيها خارج البلاد لمدة يومين.

وجاء الهجوم على إسرائيل بعد غارة إسرائيلية مميتة على القنصلية الإيرانية في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إن 99% من الأسلحة التي أطلقت على إسرائيل فشلت في اختراق دفاعاتها الجوية.

