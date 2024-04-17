إيلاف من لندن: أجرى وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون، محادثات في القدس، اليوم الأربعاء، مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأول ما كان على جدول الأعمال كان الاجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، وانضمت إليه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وقال اللورد كاميرون إنه من الواضح أن إسرائيل تتخذ قرارا بالتحرك ردا على الهجوم الإيراني. وأضاف أن المملكة المتحدة ترى أن الانتقام الإسرائيلي "لا يؤدي إلا إلى تصعيد الأمر قدر الإمكان".

عقوبات منسقة

وقال إن المملكة المتحدة تريد أن ترى "عقوبات منسقة ضد إيران"، مضيفا أن هناك المزيد الذي يمكن للمملكة المتحدة أن تفعله.

وتابع وزير الخارجية: "من الصواب إظهار التضامن مع إسرائيل، ومن الصواب أن نوضح وجهات نظرنا بشأن ما يجب أن يحدث بعد ذلك، ولكن من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارًا بالتحرك".

وقال: "نأمل أن يفعلوا ذلك بطريقة لا تبذل سوى أقل قدر ممكن من التصعيد لهذا الأمر قدر الإمكان، وبطريقة ذكية وقوية، كما قلت بالأمس".

وأشار إلى إن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على عشرات الأشخاص في إيران وعلى الحرس الثوري الإيراني بأكمله، ولكن "هناك الكثير مما يمكننا القيام به لإظهار جبهة موحدة بأن إيران تقف وراء الكثير من الأنشطة الخبيثة في هذه المنطقة".

وقال اللورد كاميرون إن هناك "حاجة حقيقية" لإعادة التركيز على غزة، بما في ذلك حماس، وأزمة الرهائن، وإدخال المساعدات إلى القطاع وتأمين وقف مؤقت للصراع.

كلام هرتزوغ

من جانبه، شكر الرئيس الإسرائيلي هرتزوغ المملكة المتحدة وألمانيا على "موقفهما القوي إلى جانب إسرائيل في مواجهة الهجوم المستهجن".

وقال هرتزوغ: "على العالم أجمع أن يعمل بحزم وتحد ضد التهديد الذي يشكله النظام الإيراني الذي يسعى إلى تقويض استقرار المنطقة بأكملها".

وأطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي المميت على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وقال الرئيس هرتزوغ إن "إسرائيل لا لبس فيها في التزامها بالدفاع عن شعبها".

