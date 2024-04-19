إيلاف من بيروت: هزت انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران فيما اكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران

وذكرت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية في وقت متأخر من مساء الخميس نقلا عن مصدر أمريكي أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وتقع العديد من المواقع النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وقال تقرير الشبكة الأميركية "إسرائيل تنتقم من إيران"، على حد قول مسؤول أمريكي، كما أن أميركا ستواصل فرض العقوبات لمواجهة أي إجراء آخر من جانب إيران.

وفي التفاصيل أضافت الشبكة الأميركية :"أطلقت إسرائيل، في وقت مبكر من صباح الجمعة، صواريخ في ضربة انتقامية ضد إيران، حسبما صرح مسؤول أمريكي كبير لشبكة ABC News"

ويأتي إطلاق الصواريخ في أعقاب الهجوم الإيراني يوم السبت الماضي على اسرائيل، حيث أرسلت طهران وابلًا من أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ نحو أهداف في جميع أنحاء اسرائيل، حسبما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون سابقًا. وقال المسؤولون إن إسرائيل وحلفاءها، بما في ذلك الولايات المتحدة، اعترضوها جميعها باستثناء عدد قليل منها.

واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجلس الحرب في اسرائيل عدة مرات منذ الضربات الإيرانية، وكما ذكرت شبكة ABC News سابقًا، تم إلغاء غارتين على الأقل سابقًا، كما من المزمع أن تشنها اسرائيل على طهران، ولكن تم توقيف الضرب في اللحظات الأخيرة، قبل أن يتم اقرار توجيه ضربة صباح الجمعة، صوب أصفهان الإيرانية، حيث سمع دوي انفجارات هناك.