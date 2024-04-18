واشنطن: حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، من أنّ الشرق الأوسط "على شفير" الانزلاق إلى "نزاع إقليمي شامل"، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".

جاء ذلك لدى مخاطبته جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وقال غوتيريش "في غزة، أدّت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم" على الصعيد الإنساني.

وأكد أنّ مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمّر من "الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية" والجوع.

تنفيذ قرار مجلس الأمن

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حث كل الأطراف على الإقرار المهم الذي ينبغي أن تتطلع به السلطة الفلسطينية في غزة والعمل على تمكينها من العودة.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على منصة إكس "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".

"لن توقف القتال"

في الأثناء نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن بلاده "لن توقف القتال" تعقيبا على قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال كاتس "لن توقف إسرائيل إطلاق النار.. سندمر حماس ونستمر في القتال حتى إعادة آخر رهينة إلى الوطن".

وقف فوري للنار

يذكر أن مجلس الأمن اعتمد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين.

وصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، الذي قدمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس ودعمته المجموعة العربية، بأغلبية 14 صوتا، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.