إيلاف من واشنطن: أكد مسؤولان أميركيان لشبكة سي بي إس نيوز الأميركية أن صواريخ اسرائيلية ضربت إيران فجر الجمعة، وتأتي الغارة في أعقاب الهجوم الانتقامي بطائرات بدون طيار وصواريخ نهاية الأسبوع الماضي ضد إسرائيل، والذي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالرد عليه.

ووفقاً للمصادر الأميركية التزم المسؤولون في اسرائيل الصمت بشأن موقع أو مدى الضربة الإسرائيلية، وعندما تواصلت شبكة سي بي إس نيوز، لم يكن لدى قوات الدفاع الإسرائيلية أي تعليق على الهجوم.

وتحدثت وكالتا أنباء فارس وتسنيم شبه الرسميتان عن دوي انفجارات دون ذكر سببها. واعترف التلفزيون الحكومي بحدوث "ضوضاء عالية" في المنطقة.

وأصفهان هي موقع لقاعدة جوية رئيسية للجيش الإيراني، فضلا عن المواقع المرتبطة ببرنامجها النووي.

وبدأت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي ومقرهما دبي تحويل رحلاتهما حول غرب إيران حوالي الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم يتم تقديم أي تفسير، على الرغم من أن التحذيرات المحلية للطيارين تشير إلى أن المجال الجوي ربما يكون مغلقا.

إيقاف الرحلات الجوية

وأعلنت إيران في وقت لاحق أنها أوقفت الرحلات الجوية التجارية في طهران وعبر مناطق منطقتها الغربية والوسطى.

وبدأ التلفزيون الرسمي الإيراني بث تنبيه على الشاشة للاعتراف بوجود "ضوضاء عالية" بالقرب من أصفهان، دون الخوض في تفاصيل على الفور.

ليلة ميلاد المرشد خامنئي

يذكر أن الضربات الاسرائيلية الجمعة في عمق الأراضي الإيرانية يصادف ليلة ميلاد المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، (19 نيسان "أبريل" 1939) ولم يعرف على وجه الدقة ما إذا كان هذا التوقيت متعمداً، أم هي مجرد مصادفة، خاصة أن التقارير تؤكد أن خطة لضرب أيران كانت قد ألغيت (مرتان) خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم شن الهجوم الجمعة.

وشنت إيران في نهاية الأسبوع الماضي ضربة انتقامية غير مسبوقة ضد إسرائيل ردا على الهجوم المميت على القنصلية الإيرانية في سوريا، والذي أسفر عن مقتل سبعة ضباط، من بينهم جنرالان، من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وشمل الهجوم الإيراني على إسرائيل 170 طائرة بدون طيار، وأكثر من 30 صاروخ كروز و120 صاروخا باليستيا، وفقا للجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمريكيين. وقال الجيش الإسرائيلي إن أيا من الطائرات بدون طيار لم تعبر الأراضي الإسرائيلية قبل أن تسقطها إسرائيل وحلفاؤها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

4 صواريخ أصابت قاعدة نيفاتيم

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي إس نيوز إن خمسة من الصواريخ الباليستية أصابت إسرائيل، أربعة منها أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، حيث تتمركز طائرات إف-35 الإسرائيلية. ويعتقد المسؤولون أن القاعدة كانت على الأرجح الهدف الرئيسي لإيران، حيث يُعتقد أن الهجوم على القنصلية في سوريا تم تنفيذه بطائرة من طراز F-35.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لإسرائيل نتانياهو على ممارسة ضبط النفس في أي رد محتمل على إيران. وقال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل لن تشارك في أي ضربة انتقامية إسرائيلية.

في أعقاب الهجوم الإيراني، الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه تسبب في "أضرار طفيفة للغاية"، ضغط الرئيس بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي "للتفكير فيما يقوله أن هذا النجاح في حد ذاته لبقية المنطقة"