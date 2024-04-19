طهران: كشفت مصادر صحفية، الجمعة، أن الهجوم على مدينة أصفهان الإيرانية، والذي نسب إلى إسرائيل، أصاب أصولا للقوات الجوية الإيرانية، بقرب المنطقة التي يقع داخلها موقع نووي إيراني.

النووي في خطر

قال مصدر لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن الرسالة كانت واضحة من هذا الهجوم، وأضاف "لقد اخترنا عدم ضرب مواقعكم النووية هذه المرة، لكن كان بإمكاننا أن نفعل ما هو أسوأ".

واعتبرت أن الهدف من الهجوم على أصفهان لم يكن فقط إيذاء إيران فحسب، بل كان يهدف أيضا الإشارة إلى "الخطر الدائم الذي يحدق بموقعها النووي".

وفي نفس الوقت ومن خلال عدم مهاجمة الموقع النووي الفعلي في أصفهان أو المواقع النووية الأخرى في نطنز وفوردو، ترسل إسرائيل رسالة إلى إيران مفادها أنها لا تسعى إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة، حسب "جيروزاليم بوست".

وتشير الصحيفة إلى أنه تم خلال الهجوم، جرى استخدام صواريخ بعيدة المدى من الطائرات لتجنب الرادارات الإيرانية.

وشنت إسرائيل الجمعة، ضربة جوية ضد مدينة أصفهان الإيرانية، ردا على هجوم طهران على إسرائيل بوابل من الصواريخ والطائرات في نهاية الأسبوع الماشي.

أهمية أصفهان

تضم أصفهان مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك موقع التخصيب تحت الأرض في نطنز، والذي تم استهدافه في السابق بهجمات تخريبية إسرائيلية مشتبه بها.

ونشرت وكالة تسنيم للأنباء مقطع فيديو لأحد مراسليها قال إنه كان في منطقة زردينجان جنوب شرق أصفهان بالقرب من "جبل الطاقة النووية".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد أظهرت اللقطات موقعين مختلفين للمدافع المضادة للطائرات، وتتوافق تفاصيل الفيديو مع السمات المعروفة لموقع منشأة تحويل اليورانيوم الإيرانية في أصفهان.

وتدير المنشأة في أصفهان ثلاثة مفاعلات بحثية صغيرة زودتها بها الصين، فضلا عن التعامل مع إنتاج الوقود والأنشطة الأخرى للبرنامج النووي الإيراني.

استنفار في الوكالة الذرية

فور انتشار خبر الهجوم على أصفهان، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية، وأنها تتابع الوضع عن كثب.

ودعت الوكالة، على منصة "إكس"، الأطراف جميعها إلى ضبط النفس، مشددة على أن المنشآت النووية لا يجب أن تكون هدفا عسكريا.

وفي السياق قال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية حسين داليريان عبر منصة "إكس"، إن مسيرات عدة "أُسقطت بنجاح من جانب الدفاع الجوي للبلاد ".

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن المنشآت النووية الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما"، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن "مصادر موثوقة" أن "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة".