إيلاف من الرباط : جرت الثلاثاء، عملية إجلاء فوج جديد يتكون من 86 من المواطنين المغاربة وأسرهم من قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

وخضعت العملية لتنسيق وإشراف مباشر لسفير المغرب لدى القاهرة محمد آيت وعلي،مع السلطات الأمنية المصرية المختصة.

وتأتي هذه العملية نتيجة الظروف الحالية التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بسبب التصعيد الاسرائيلي.

وعبر عدد من المستفيدين من هذه العملية عن امتنانهم للملك محمد السادس وللمصالح المغربية التي سهرت على تأمين عملية الإجلاء.

وكانت سفارتا المغرب في كل من مصر وفلسطين قد نسقتا عدة عمليات إجلاء منذ بدء التصعيد في القطاع مكنت 375 من المواطنين المغاربة وأسرهم من مغادرة غزة عبر معبر رفح.