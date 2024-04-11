إيلاف من الرباط:انتخبت الجمعية العامة للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، المنعقدة،أخيرا،في بنما،بالإجماع، المغربي إدريس الكراوي،عضوا باللجنة التنفيذية لهذا المجلس.

وتتكون هذه الهيئة التنفيذية من الرئيس، سيرجي زيلينيف من الولايات المتحدة ، ورونالد ويمان من فنلندا، وأنطونيو لوبيز بيلاز من إسبانيا، فضلا عن الكراوي، الذي هو اقتصادي مغربي، ورئيس الجامعة المفتوحة للداخلة،سبق أن تقلد عددا من المناصب والمسؤوليات في بلاده، بينها منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومستشار الوزير الأول بين سنتي 1998 و2011؛ كما أنه عضو في عدد من الهيآت الجمعوية الأكاديمية،إلى جانب كونه راكم رصيدا مهما من الإصدارات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

ويعتبر المجلس العالمي للعمل الاجتماعي منظمة دولية غير حكومية، تأسست سنة 1928، ويوجد مقرها بمدينة أوترخت في هولندا. وهي من بين أولى المنظمات الدولية الغير حكومية التي حصلت على الصفة الاستشارية الخاصة لدى منظمة الامم المتحدة، والوكالات التابعة لها،خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية للشغل،واليونسكو،ومنظمة الصحة العالمية،ومنظمة الأغذية والزراعة ،وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

ويضم المجلس العالمي للعمل الاجتماعي مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية التي تروم تحسين الرفاه الاجتماعي، وإقرار العدالة الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية في العالم.فيما تتمثل مهمته الأساسية في النهوض بأشكال التنمية الاجتماعية والاقتصادية قصد الحد من الفقر والهشاشة في العالم.

كما يعمل المجلس من أجل الاعتراف وحماية الحقوق الاساسية في التغذية والتربية والصحة والسكن والأمن الاجتماعي. وتشكل هذه الحقوق بالنسبة لهذا المجلس ركنا أساسيا ومدخلا في إعمال الحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية والسلم في العالم. ولهذا، يسعى إلى تطوير تكافؤ الفرص وحرية التعبير، وتعميم ولوج كافة سكان العالم للخدمات الاجتماعية الاساسية وللحماية الاجتماعية الشاملة.

وكان المغرب قد انضم إلى مجلس إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي عقب انتخابه بالإجماع خلال الجمعية العامة المنعقدة بهونغ كونغ في يونيو 2010.