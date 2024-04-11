إيلاف من لندن: كشف اثنان من مستشاري رئيس الوزراء العمالي البريطاني الراحل اللورد هارولد ويلسون أنه كان على علاقة غرامية مع نائب سكرتيره الصحفي خلال فترة وجوده في منصبه.

واحتفظ جو هاينز واللورد برنارد دونو بالسر لما يقرب من 50 عامًا، وتناقلت تقرير صحفية بريطانية، يوم الخميس، ما تحدث عنه السيد هينز، 96 عاما، عن علاقة السيد ويلسون مع جانيت هيوليت ديفيز لأول مرة في مقابلة مع صحيفة (التايمز) اللندنية.

ومن جهته، قال اللورد دونوغو لبرنامج اليوم على راديو بي بي سي 4 إنه كان على علم أيضًا بهذه القضية.

شائعات

وكانت هناك شائعات مستمرة بأن ويلسون، الذي كان متزوجا، كان على علاقة غرامية مع سكرتيرته السياسية، مارسيا ويليامز، التي أصبحت فيما بعد البارونة فالكندر، ونفى مرارا هذه المزاعم.

ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يكون هناك أي اقتراح بوجود علاقة رومانسية مع السيدة هيوليت ديفيز، التي كانت نائبة السيد هاينز كسكرتيرة صحفية وكانت متزوجة أيضًا.

وتولى ويلسون رئاسة الوزراء مرتين، من عام 1964 إلى عام 1970، وكذلك من عام 1974 إلى عام 1976.

محض صدفة

وقال هاينز لصحيفة (التايمز) إن هيوليت ديفيز اعترفت بالقضية "عن طريق الصدفة البحتة" بعد أن رآها وهي تصعد الدرج المؤدي إلى غرفة رئيس الوزراء في داونينغ ستريت ذات مساء في عام 1974، خلال فترة ولايته الثانية في رئاسة الوزراء. وعندما سئلت عما كانت تفعله، كشفت له عن علاقتها.

وفي مناسبة أخرى، في عام 1976، قال السيد هاينز إنه تخلى عن غرفته المعتادة في المقر الريفي لرئيس الوزراء في تشيكرز، والتي كان لها باب مجاور لباب رئيس الوزراء المخصص للسيدة هيوليت ديفيز، وترك السيد ويلسون نعاله تحت سريرها.

يشار إلى أن السيدة هيوليت ديفيز كانت أصغر من السيد ويلسون بـ 22 عامًا وكانت في الثلاثينيات من عمرها في ذلك الوقت.

وقال اللورد دونوغو، الذي كان رئيس وحدة السياسات في حكومة ويلسون والذي أصبح زميلاً في حزب العمال في عام 1985، إن هينز أخبره عن العلاقة ثم أثارها فيما بعد بشكل غير مباشر مع رئيس الوزراء.

وقال لصحيفة "توداي": "في النهاية، لأنه كان لديه الكثير من الوقت بين يديه، اعتاد أن يأخذني للتنزه حول مقر 10 داونينغ ستريت للحصول على القليل من القيل والقال".

اعتراف

واضاف: "في إحدى هذه النزهات، قال بطريقة ويلسونية للغاية، لأنه لم يكن شخصًا مباشرًا للغاية، قال إنه سعيد للغاية لأنني كنت صديقًا لجانيت ..".

وتابع اللورد دونوغو: "وأجبت بالقول إنني أعتقد أن جانيت كانت شخصًا جميلًا ورائعًا. ثم أضفت بالطريقة الويلسونية، التي تعلمتها منه، وأنا سعيد جدًا لأن علاقتكما وثيقة جدًا وجيدة جدًا."

وقال اللورد دونوغو، 89 عاماً، إن رئيس الوزراء أخبره بعد ذلك أنه "لم يكن أكثر سعادة من أي وقت مضى".

وفي نهاية فترة رئاسته للوزراء، كان يتم تصوير ويلسون في كثير من الأحيان على أنه يدير حكومة منقسمة، ومصاباً بجنون العظمة بشأن الأجهزة الأمنية، وتظهر عليه أولى علامات الخرف.

ومع ذلك، قال اللورد دونوغو إن هذا الأمر كان "قليلاً من ضوء الشمس عند غروب الشمس". وقال إن المستشارين احتفظا بالسر حتى الآن لأننا "اعتقدنا أنه سيستخدم ضدهما بشكل ضار في ذلك الوقت" وأردنا الانتظار حتى يموتا.

وبعد وفاة هيوليت ديفيز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررا الكشف عن العلاقة لضمان سرد "القصة الكاملة" لرئاسة ويلسون للوزراء.

وأضاف اللورد دونوغو: "شعرت كمؤرخ في وقت ما أنه من المهم إدراج ذلك في السجل التاريخي لويلسون".

وقال لـ(بي بي سي) إن ويلسون أقام أيضا علاقة جنسية قصيرة مع البارونة فالكندر قبل 20 عاما، على الرغم من أن رئيس الوزراء السابق رفع دعوى قضائية ضد الصحف التي أفادت بوجود علاقة غرامية بينهما.

من كان هارولد ولسون؟

باعتباره واحدًا من ثلاثة قادة حزب العمال فقط منذ الحرب العالمية الثانية الذين فازوا في الانتخابات العامة، يعد هارولد ويلسون شخصية بارزة في الحزب وبطلًا سياسيًا للزعيم الحالي السير كير ستارمر.

شغل منصب رئيس الوزراء مرتين، من أكتوبر 1964 إلى يونيو 1970 ومن مارس 1974 إلى أبريل 1976، عندما استقال بشكل غير متوقع، بعد أن أدرك أن قواه العقلية الهائلة كانت في تراجع.

ولد ويلسون في هيدرسفيلد، غرب يوركشاير، ووصل إلى السلطة مع بداية الستينيات، ووعد بتشكيل بريطانيا جديدة في "حرارة التكنولوجيا البيضاء". في عام 1965، صدم المؤسسة بحصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية من فريق البيتلز.

لكن الفترة التي قضاها في السلطة شابها التدهور الاقتصادي والصراع الصناعي. ولعل إرثه الأكثر ديمومة - والشيء الذي كان يفتخر به أكثر - هو إنشاء الجامعة المفتوحة في عام 1969.

وفي الأخير، يذكر أن هارولد ويلسون توفي العام 1995 عن عمر يناهز 79 عامًا، بينما توفيت زوجته ماري عن 55 عامًا عام 2018 عن عمر يناهز 102 عامًا.

