في المرة الأولى التي عبرت فيها إلى غزة عبر نقطة تفتيش بيت حانون (إيرز) عام 1991، لم يكن الأمر أكثر من مجرد بضعة جنود إسرائيليين يشعرون بالملل في كوخهم، يفحصون بطاقات الهوية، قبل أن يسمحوا للزوار بقيادة سياراتهم عبر نقطة مفتوحة بين الأسلاك الشائكة والدخول إلى غزة.

وفي السنوات التي تلت ذلك، تطورت إلى محطة مميزة، مع طبقات معقدة من الجدران الخرسانية والدفاعات والبوابات الفولاذية، وكلها مغطاة بالعشرات من كاميرات المراقبة، ولم يُسمح إلا للأشخاص الموثوقين بالقيادة عبر معبر بيت حانون، وكان على الصحفيين أن يسيروا ويجروا حقائبهم معهم.

حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما اقتحم مقاتلو حماس معبر بيت حانون، وهاجموا القاعدة العسكرية القريبة، فقتلوا جنودًا إسرائيليين واحتجزوا آخرين كرهائن، ومنذ ذلك الحين، تم إغلاقه أمام الجميع باستثناء الجيش الإسرائيلي.

وكجزء من محاولة إسرائيل لاسترضاء الرئيس جو بايدن بعد مقتل سبعة عمال من مؤسسة المطبخ العالمي الخيرية على يد الجيش الإسرائيلي، وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة فتح معبر إيريز أمام القوافل الإنسانية.

وهذا أمر مهم لأنه أبسط طريقة لتوصيل المساعدات إلى ما يقرب من 300 ألف فلسطيني في شمال غزة، في وقت حذر المقياس الأكثر موثوقية لحالات الطوارئ الغذائية، والمعروف باسم IPC، من أن المجاعة سوف تجتاح المنطقة في الأسابيع الأربعة المقبلة أو نحو ذلك.

وقال ديفيد ساترفيلد، مبعوث جو بايدن للشؤون الإنسانية إلى غزة، يوم الأربعاء، إن هناك "خطراً وشيكاً بحدوث مجاعة بالنسبة لغالبية سكان غزة، إن لم يكن جميعهم، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة".

وقد نجمت المجاعة عن الحصار الذي فرضته إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول مباشرة، في ذلك الوقت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق".

وأضاف: "نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف على هذا الأساس".

واضطرت إسرائيل، تحت وطأة الضغوط الدولية، إلى السماح بدخول إمدادات محدودة من المساعدات، ولكن على مدى ستة أشهر لم يكن الأمر كافيا، وزعمت إسرائيل، بشكل غير دقيق، أن الجوع في غزة كان سببه سرقة حماس وتخزينها للمساعدات وفشل الأمم المتحدة في توزيع ما تبقى منها.

ويستمر المؤيدون المقربون لرئيس الوزراء نتنياهو في إنكار حصول مجاعة، وقد أخبرني أحدهم، وهو عضو برلماني يدعى بواز بيسموث، في البرلمان الإسرائيلي أنه لا توجد مجاعة في غزة وأن الادعاءات بأن إسرائيل تقوم بتجويع المدنيين كانت "مبنية على معاداة السامية"، ومع ذلك، فإن الأدلة على المجاعة دامغة.

معبر بيت حانون، رغم الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء لجو بايدن، لا يزال مغلقاً، تمكنتُ من الاقتراب بدرجة كافية لأنظر إلى المعبر ولم يكن هناك شيء يتحرك، لم أتمكن من رؤية الناس، ناهيك عن الشاحنات.

وتقول التقارير في إسرائيل إن الحكومة تتحدث عن فتح معبر آخر، يصعب الوصول إليه بالنسبة للمتظاهرين الإسرائيليين الذين يعارضون دخول أي مساعدات غذائية أو طبية إلى غزة بينما لا يزال الرهائن هناك ويمنعون بعض القوافل من المرور.

وتقول الأمم المتحدة ومقدمو المساعدات إن كل يوم له أهمية في محاولة مساعدة الأشخاص المحاصرين في الكارثة الإنسانية داخل غزة، إن حقيقة إغلاق معبر بيت حانون تبدو وكأنها تكتيك للتأخير، كما أن القوميين اليهود المتطرفين الذين يبقي دعمهم نتنياهو في السلطة لا يريدون إرسال المساعدات.

إن إنكار المجاعة يتناسب تماماً مع قرن الصراع بين العرب واليهود من أجل حيازة الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.

ويستمر الصراع ليس فقط من خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون كدولة، ومعارضة الجماعات المسلحة، خاصة حماس، لوجود إسرائيل.

لديهم أيضاً قصص وطنية متعارضة ومختلفة تمامًا حول حقهم في التواجد هناك، وقد أدت المرارة وسفك الدماء خلال الأشهر الستة الماضية إلى تعميق الخلافات المهينة للإنسانية بين الجانبين.

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لقد تحدثت إلى العديد من الفلسطينيين والمدنيين الإسرائيليين في الأشهر الستة الماضية حول وجهات نظرهم حول الحرب، من الصعب التحدث إلى الجنود الإسرائيليين، على الأقل عندما يرتدون الزي العسكري.

ويحاول المتحدثون باسم الجيش الإسرائيلي جاهدين السيطرة على الرسائل التي تصل إلى الصحفيين، ولكن بما أن الكثير من القوة القتالية لإسرائيل تعتمد على تعبئة جنود الاحتياط، فمن الأسهل التحدث معهم عندما يعودون إلى الحياة المدنية.

في محاولة غير علمية للتعرف على معتقدات وتصورات الجنود الإسرائيليين بعد ستة أشهر من الحرب، ذهبت إلى جامعة بن غوريون في النقب، في بلدة بئر السبع في جنوب إسرائيل، تبعد عن غزة حوالي 25 ميلاً فقط.

BBC

وأخبرني رئيس الجامعة، حاييم هاميس، أن أكثر من 100 فرد من مجتمعهم - الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم - قُتلوا أو أُخذوا كرهائن في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تمت تعبئة 6,500 طالب من هيئة طلابية قوامها 20,000 طالب، وقال هاميس إن الحرب كانت دائماً قريبة.

"يقع المستشفى على الجانب الآخر من الطريق، وتنقل المروحيات باستمرار الجرحى من غزة، ويجلس الطلاب في الفصول الدراسية، ويسمعون دخول المروحيات وخروجها، والعديد منهم لديهم أصدقاء ما زالوا في الخدمة الفعلية، وهذا يؤثر على كل شيء".

لقد تحدثت إلى ثلاثة شبان قضوا أشهراً في القتال في غزة، لم يرغبوا في استخدام أسمائهم الكاملة، أحدهم، بن، خريج دراسات عليا يبلغ من العمر 28 عامًا ويعمل في وحدة هندسية لتفجير الأنفاق، كان قد غادر قبل أيام قليلة فقط، قال طوال الوقت الذي قضاه هناك كان الأمر شخصيًا.

"أتذكر يوم 7 أكتوبر، أتذكر جميع أصدقائي والكيبوتسات من قطاع غزة، جميع أصدقائي من مهرجان الموسيقى ... بعضهم ما زالوا رهائن، بيت القصيد هو التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى أبدًا واستبدال حماس الحكومة الحاكمة، للتأكد من أن شعبنا آمن مرة أخرى".

"إنه أمر شخصي للغاية، منذ اليوم الأول، لم أستيقظ صباح يوم السبت وأسمع عن هذا الأمر من الأخبار، لقد استيقظت وعلمت بالأمر من الدردشات الجماعية، ومن هاتفي، ومن الأشخاص الذين يتوسلون للحصول على المساعدة".

BBC

ويوافقه عوديد، وهو شاب آخر يبلغ من العمر 28 عامًا ويخدم في وحدة قتالية.

"أعتقد أن الجميع هنا مرتبطون بطريقة أو بأخرى بما حدث، الجميع، الجميع يعرف شخصًا تم اختطافه، أو قُتل.. إنه ليس موقفاً عادياً عندما يحدث ذلك في منطقة معينة، إنه أمر ثقيل، وتراه في كل مكان."

ولاحظ إيلان، البالغ من العمر 25 عاماً والذي يخدم في وحدة الاستطلاع التابعة للواء المظليين، تعاطفاً ودعماً لحماس بين المدنيين الذين كان على اتصال بهم.

"بالطبع، هناك مدنيون لا علاقة لهم بالأمر، لكن الكثير منهم ليسوا أبرياء. وكان لدى العديد منهم صوراً وهم يحملون بندقية AK 47، وصوراً لأطفالهم وهم يحملون أسلحة، جميع الكتب والصور الخاصة بإسرائيل في النيران."

"أعتقد أن الكثير منهم ليسوا أبرياء ويعتقدون أنه سيكون من الصعب حقًا العثور على الأبرياء، لكن هذا لا يعني أنني أعتقد أنه يجب أن يتأذى الجميع".

اتفق الطلاب الجنود الثلاثة على أن الحرب ضرورية.

وقال عوديد "كلنا نتمنى السلام، من أجل الهدوء، بالطبع أفضل أن أكون هنا في الجامعة للدراسة، وأذهب لأشرب قهوتي بدلاً من خوض حرب، ليس من الممتع القتال في حرب، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريًا، وفي هذا الموقف، إنه ضروري."

ووفقاً لاستطلاع للرأي أجراه مؤشر السلام التابع لجامعة تل أبيب بعد ثلاثة أسابيع من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، قال معظم الإسرائيليين إنهم الآن ضد الفكرة، التي أحياها جو بايدن وغيره من الزعماء الغربيين، القائلة بأن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الصراع الطويل هي إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وقال بن إن تفكيره تغير بسبب الحرب.

"أعتقد أنك لو سألتني هذا السؤال في 6 تشرين الأول/أكتوبر، سأقول بالتأكيد نعم، سأقوم فقط بإنشاء دولة فلسطينية، دعهم يعيشون هناك، وسنعيش هنا، وسنفعل ذلك جميعًا "التعايش، وسيكون كل شيء جميلا، ولكن بعد 7 أكتوبر، يبدو واضحا بالنسبة لي أنهم لا يريدون ذلك بقدر ما أردت".

اتفق معه إيلان: "إن فكرة الدولة لن تنجح أبدًا حتى يظهروا أي اعتراف بأن لدينا أيضًا دولة خاصة بنا، أعتقد أن السبب الحقيقي للعديد منهم، لسوء الحظ، هو عدم وجود دولتين ليكون لديهم دولة واحدة، دولتهم الخاصة، نحن نخرج من هنا، لذا بالطبع، أريد حياة جيدة لهم أيضًا، لكن الأمر يبدأ من التعليم، والطريق، سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً".

Getty Images الجامعة الإسلامية مدمرة في غزة

أما وجهة النظر الفلسطينية للحرب فهي مختلفة تماماً، إنها فكرة أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية إلى جانب مجموعة كاملة من جرائم الحرب الأخرى في غزة، أما بالنسبة للتعليم، فقد دمرت إسرائيل المدارس والجامعات في غزة، كجزء من سياسة "الأرض المحروقة" التي تسببت في أضرار جسيمة.

كتب أكثر من 2,000 أكاديمي منتسبين إلى جامعات في أمريكا الشمالية رسالة مفتوحة يدينون فيها ما يسمونه "القتل المدرسي" في غزة، لقد تم تدمير وتضرر جميع الجامعات الاثنتي عشرة في غزة.

وتدين الرسالة إسرائيل لقيامها، من بين أعمال أخرى، بتدمير الجامعة الإسلامية بغارات جوية في 11 أكتوبر/تشرين الأول وتفجير جامعة الإسراء في 17 يناير/كانون الثاني، بعد استخدامها كثكنة ومركز اعتقال، بالإضافة إلى تدمير التعليم العالي، لم يلتحق أي طفل بالمدارس الابتدائية أو الثانوية.

وتجري محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، واحتمالات النجاح ضعيفة، لقد رسخت كل من إسرائيل وحماس مواقفهما ولا تميلان إلى التزحزح، وهذه أخبار سيئة للجميع، وخاصة المدنيين الفلسطينيين في غزة والرهائن الإسرائيليين الباقين على قيد الحياة.