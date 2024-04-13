إيلاف من لندن: أعلنت البحرية الملكية البريطانية عن ضبط ما قيمته 33 مليون جنيه استرليني من المخدرات غير المشروعة من الشرق الأوسط في عمليتين خلال 24 ساعة.

وقالت البحرية الملكية إنه تم اعتراض سفينتين مشبوهتين في اليوم الأول للدورية الأمنية للمدمرة لا نكستر ـ HMS Lancaster في المحيط الهندي، حيث تم مصادرة 3.7 طن من المخدرات غير المشروعة من تجار المخدرات في الشرق الأوسط.

وشملت الشحنة الضخمة المهربة الهيروين والحشيش والكريستال ميث، وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن العمل "ضربة للشبكات الإجرامية".

اعتراض

وقال تقارير إن سفينة البحرية الملكية كانت في اليوم الأول من دوريتها الأمنية بعد فترة من التدريب عندما اعترضت مروحيتها من طراز وايلدكات Wildcat سفينة مشبوهة، وبدأت عملية استمرت ثماني ساعات.

وكانت السفينة الحربية، التي ستعمل مع الحلفاء الإقليميين لضمان أمن وسلامة الشحن التجاري، تعمل كجزء من قوة المهام المشتركة 150 بقيادة كندا، والتي تساعد في معالجة النشاط الإجرامي في جميع أنحاء المنطقة.

وبفضل مشاة البحرية الملكية من 42 كوماندوز يؤمنون السفينة، تمكن بحارة لانكستر من الصعود إليها وبعد بحث شامل، تم العثور على ما يقرب من 100 طرد يحتوي على الهيروين والكريستال ميث.

وبعد فترة وجيزة، خرجت مروحية Wildcat، التابعة للسرب الجوي البحري رقم 815، مرة أخرى لتجتاح المحيط الهندي. وصادف الطاقم الجوي سفينة أخرى مشبوهة، مما دفع السفينة إلى البدء في تعقبها طوال الليل.

وفي الصباح، صعدت قوات الكوماندوز على متن السفينة وأمنتها، وعند انضمام البحارة للبحث، تم العثور على 2.4 طن من الحشيش خلال العملية التي استمرت ست ساعات.

وبذلك يصل إجمالي الحمولة من كلتا العمليتين إلى 3.7 طن. وتم حتى الآن تدمير أكثر من طنين من المخدرات غير المشروعة.

ووفقا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، فإن قيمة المخدرات تقدر بأقل من 33 مليون جنيه استرليني.

انجاز رائع

وقال وزير الدفاع غرانت شابس إن الإنجازات الرائعة التي حققها طاقم المدمرة لانكستر - HMS Lancaster والقوات الخاصة البحرية الملكية في المحيط الهندي تظهر الدور الهام الذي تلعبه قواتنا البحرية في مراقبة المحيطات. لقد وجهت جهودهم المتواصلة واحترافيتهم ضربة حاسمة أخرى للشبكات الإجرامية.

واضاف شابس: "بعد النجاح المماثل الذي حققته سفينة HMS Trent في الاستيلاء على كمية كبيرة من المخدرات على الجانب الآخر من العالم، تواصل البحرية الملكية قيادة التزام المملكة المتحدة بتعطيل مهربي المخدرات في جميع أنحاء العالم."

ومن جهته، قال الضابط القائد كريس شارب: "أنا فخور بشكل استثنائي بالفريق بأكمله في لانكستر الذي نفذ هذين الحظرين في أول يومين من انتشارنا".

واضاف: "تتطلب عمليات الاعتراض المعقدة مثل هذه في مثل هذه البيئة الصعبة عملاً جماعيًا حقيقيًا عبر شركة السفينة بأكملها. ويتم تقاسم هذا النجاح مع شركائنا في CTF 150 الذين قدموا الدعم الأساسي للعملية."

