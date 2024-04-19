إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى، ولم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو. ويأتي ذلك على خلاف ما أشارت إليه وسائل إعلام إيرانية من أن الدفاعات الجوية دمرت ثلاث طائرات مسيرة صغيرة في أصفهان بوسط البلاد.

وقال مصدر إسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست": استهدفنا قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان"، مشيراً إلى أن القاعدة المستهدفة في أصفهان خرجت منها مسيرات هاجمت إسرائيل. وأضاف المصدر الإسرائيلي للصحيفة بأن "الرسالة لإيران كانت واضحة وبإمكاننا ضرب مواقعهم النووية". وتابع المصدر قائلا إن "هجومنا على أصفهان يوضح أن مواقع إيران النووية في خطر". وأضاف قائلاً: "هاجمنا 9 أهداف في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني".

