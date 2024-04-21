تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن حماس ترفض جميع ما قدمته تل أبيب من مقترحات، مؤكدا أنه يجب زيادة الضغط العسكري على الحركة.

وفي كلمة وجهها عشية ليلة عيد الفصح اليهودي أفاد نتانياهو: "للأسف، حتى الآن ترفض حماس رفضا قاطعا كافة المقترحات الخاصة بالإفراج عن مختطفينا".

وأضاف "لهذا السبب قال وزير الخارجية الأمريكي إن حماس رفضت جميع المقترحات المقدمة إليها.. وبحسب قوله فإن الشيء الوحيد الذي يمنع التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين هو حماس".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "بدلا من التراجع عن مواقفها المتطرفة تقوم حماس بالبناء على الانقسام في داخلنا، وتستمد التشجيع من الضغوط الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية، ونتيجة لذلك تواصل تشديد شروطها للإفراج عن مختطفينا".

وأردف بالقول: "لذلك سنوجه لها ضربات إضافية ومؤلمة وسيحدث ذلك قريبا".

ووفقاً لما نقله موقع "رورسيا اليوم" صرح نتانياهو بأن تل أبيب ستزيد في الأيام المقبلة الضغوط العسكرية والسياسية على حماس لأنها الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن وتحقيق النصر.

وتعليقا على فرض واشنطن عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"، شدد رئيس الوزراء على أنه سيدافع بشراسة عن الجيش الإسرائيلي والجنود.

وذكر في تصريحاته: "إذا اعتقد أحد أن بإمكانه فرض عقوبات على وحدة من جيش الدفاع الإسرائيلي، فسوف أحاربه بكل ما أوتي من قوة"، مضيفا: "كما أن جنودنا متحدون لحمايتنا في ساحة المعركة فإننا متحدون لحمايتهم في الميدان السياسي".