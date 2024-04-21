تل أبيب: أصدرت السلطات الإسرائيلية، الأحد، لائحة اتهام ضد صباح عبد السلام هنية (57 عاما) شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بتهمة التحريض والتضامن مع جماعة إرهابية. وكانت هنية قد أشادت بهجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الذي أثار فتيل الحرب بين إسرائيل والحركة، وفق رويترز.

وتم اعتقال عبد السلام، مطلع الشهر الجاري، في مدينة تل السبع، في صحراء النقب، بجنوب إسرائيل. وقالت الشرطة في بيان في ذلك الوقت إنها تشتبه بقيام هنية بـ"التواصل مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية".

وعثر في منزلها على وثائق ووسائل اتصال وهواتف نقالة ومتعلقات أخرى، تدل على شبهة ارتكابها مخالفات أمنية خطيرة، وفق هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية "مكان".

وفقا للائحة الاتهام، فإنه في الأيام التي تلت هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أرسلت هنية رسائل إلى عشرات من جهات الاتصال، بما في ذلك شقيقها، تشيد فيها بالهجوم وتدعو إلى المزيد من أعمال القتل.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فإن شقيقة إسماعيل هنية، متزوجة في تل السبع داخل أراضي إسرائيل، قبل أن يصبح هنية قياديا في حركة حماس.

وقتلت حماس نحو 1200 شخص في الهجوم على إسرائيل، ما أشعل فتيل الحرب التي أودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص في قطاع غزة.، وفق وزارة الصحة في القطاع التي تسيطر عليها حماس.