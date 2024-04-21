إيلاف من الجزائر: تسببت الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب في تصعيد رياضي غير متوقع، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ونظيره نهضة بركان المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد تصاعد الموقف وإصرار كل طرف على موقفه، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء المباراة الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وجاء قرار إلغاء المباراة بعد رفض الفريق المغربي خوض المواجهة بأقمصة بديلة لأقصمته الرسمية المحجوزة بمطار "هواري بومدين" بالجزائر، حيث رفضت السلطات الجزائرية دخول القمصان لأنها مرسوم عليها خريطة الغرب تتضمن الصحراء، الأمر الذي ترفضه الجزائر سياسياً ورسمياً.

أجواء سياسية أم كروية؟

وبحلول الموعد المحدد لإجراء المباراة، مساء الأحد، تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري نحو أرضية الملعب، مبادرا إلى تحية الجماهير التي غصت بها المدرجات، وأخذ صورة جماعية بالعلم الجزائري قبل أن ينطلق في إجراء الإحماء، وسط أجواء تخلط بين الرياضة والسياسة، فقد كان هناك شحن كبير للجماهير واللاعبين.

الفريق المغربي يغادر

وبعد مدة وجيزة غادر لاعبو الفريق المغربي وحكام المباراة الملعب وعادوا إلى الفندق، واندلعت أزمة مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان الجمعة الماضي لدى وصول بعثة الفريق المغربي إلى مطار هواري بومدين الدولي لمواجهه الفريق الجزائري، حيث رفضت السلطات الجزائرية خروج بعثة الفريق المغربي من المطار بالأمتعة الخاصة بهم بسبب تواجد خريطة للمغرب تضم أراضي الصحراء على قميص نهضة بركان.

ورفض النادي المغربي هذا الإجراء، مؤكدا عدم امتلاكه قمصانا بديلة، الأمر الذي أجبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مراسلة الجهات المسؤولة في الجزائر، لمطالبتها بإيجاد حل للقضية.

وجهز الاتحاد الجزائري أقصمة بديلة لكن الفريق المغربي رفض ارتداءها وأصر على خوض المباراة بأقمصته الرسمية ما تسبب في إلغاء اللقاء.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا لتوضيح الموقف، وإن كانت المؤشرات تؤكد أن القرار ترجح احتساب الفريق المغربي فائزاً بالمواجهة، خاصة أنه حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي المنظم للبطولة على خوض المباريات بقميصه الذي رفضته السلطات الجزائرية.