إيلاف من الرباط: ذكرت وسائل إعلامية مغربية أن بعثة فريق نهضة بركان منعت من مغادرة مطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة، صباح الجمعة، بسبب الأقمصة الرسمية للفريق المغربي، التي تحمل خريطة المملكة المغربية.وقالت مصادر متطابقة إن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة الفريق المغربي، كما قامت باحتجاز اللاعبين بالمطار.

لاعب من فريق نهضة بركان يرتاح في أرض مطار الجزائر

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاعبي الفريق المغربي وهم يفترشون أرضية المطار، ثم وهم يؤدون صلاة الجمعة، ويتناولون وجبات أكل عبارة عن سندويتشات.

وذكرت المصادر ذاتها أن السلطات الجزائرية اشترطت إخفاء خريطة المغرب من على أقمصة الفريق المغربي قبل "السماح لبعثة الفريق بالحصول على الأمتعة العالقة"، وهو "ما رفضته بعثة الفريق بشكل قاطع"، الشيء الذي جعلها تبقى بالمطار.



قميص نهضة بركان وبه خريطة المغرب

ويترقب متابعون مغاربة موقف الاتحاد الإفريقي، مشددين على أن الفريق البركاني اعتاد أن يرتدي في مبارياته، داخل وخارج المغرب، قميصا به خريطة المملكة المغربية كاملة، وذلك منذ أن بدأ مشوار مشاركاته في المسابقات الإفريقية. ورأوا أن "كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن السياسة »، حتى أن منهم من دعا إلى "معاقبة الجزائر بتوقيف فرقها ومنتخبها من المشاركة في المنافسات القارية بعد تدخل السياسة في الرياضة".

وكتب وليد كبير، الناشط السياسي والإعلامي الجزائري، المقيم في المغرب، على حسابه بفيسبوك: "منع السلطات الجزائرية مغادرة فريق نهضة بركان مطار الجزائر الدولي بسبب قميص النادي الذي يحمل خريطة المغرب تصرف غير قانوني وتسييس للرياضة وعدم احترام الضيف. إذا كانت خريطة المغرب تحرج عصابة العسكر فلماذا احتضنت الألعاب الأولمبية العربية العام الماضي، والتي تحمل في شعارها خريطة المغرب كاملة؟ ‏النظام الفاشل في الداخل والخارج والمنهزم سياسيا وعسكريا في ملف الصحراء المغربية لم يجد إلا الرياضة ليغطي خيبته. ‏عصابة العسكر تثبت ضعفها وتؤكد أنها مريضة ومهووسة بالمغرب".

وعاد كبير في تدوينة ثانية، مع صور لأعضاء بعثة الفريق المغربي: "صور معاناة لاعبي نادي نهضة بركان المغربي بمطار الجزائر الدولي. ‏لحد الساعة لم يسمح لهم بمغادرة المطار. أين هي أصول الضيافة؟ والله عيب ما تقوم به السلطات ! على الاقل وفروا لهم كراسي يجلسون عليها ! ‏بهدلتوا بنا".

وكتب موقع "البطولة" المغربي أنه "تم استقبال بعثة نهضة بركان بشكل جيد وتقديم التمر والحليب لهم عند هبوط أفراد بعثة الفريق في الأراضي الجزائرية. وعَبَر اللاعبون أجهزة "السكانير" من دون تفتيش تقريبا، وصعدوا بعدها إلى الحافلة، غير أن المكلف الأمتعة وأفراد آخرين لم يُسمح لهم بالمرور وجرى تفتيشهم بدعوى الأقمصة التي تحمل خريطة المغرب. وتمت إعادة اللاعبين بعدها من الحافلة إلى المطار، وإخضاعهم للتفتيش، وتجريد من يحمل الأقمصة المُشار إليها. وما زال اللاعبون وكامل أفراد الفريق عالقين في المطار"، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر حسب تًقيت غرينتيش.

وكانت بعثة الفريق المغربي قد شدت الرحال إلى الجزائر في رحلة مباشرة، على متن طائرة إسبانية، انطلاقا من مطار أنجاد بوجدة.

ومن المنتظر أن يواجه الفريق البركاني مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، الأحد، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.