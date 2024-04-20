إيلاف من الرباط:طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)،السبت،سلطات الجزائر بتسليم أقمصة فريق نهضة بركان المغربي التي احتجزتها الجمعة بمطار هواري بومدين،مشيرا إلى أن هذه الأقمصة التي تتضمن خريطة المملكة المغربية مصادق عليها من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الافريقي لكرة القدم،ومسموح للفريق المغربي أن يلعب بها أمام اتحاد العاصمة.

وفي حالة عدم الاستجابة،هددت الهيئة القارية باعتبار الفريق الجزائري،خصم ومستضيف الفريق المغربي في مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي،في اللقاء المبرمج الأحد،منهزما.

وأثار قرار الاتحاد الإفريقي ردود فعل مرحبة بين المغاربة،بمختلف أطيافهم،وشددوا على أن الهيئة الكروية القارية انتصرت للرياضة والقوانين.

ونشر راديو "مارس"،على حسابه بــ"فيسبوك":"الكاف يحسم في قرار مباراة اتحاد الجزائر مع نهضة بركان والذي يتضمن شرعية نهضة بركان في ارتداء قميصه الذي لعب به في كل مباريات الموسم والمصادق عليه من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومطالبة السلطات الجزائرية بمطار هواري بمدينة الجزائر بالإفراج عن الأمتعة الخاصة بفريق نهضة بركان".

وكتب موقع "لْبالون": "توصلت إدارة الفريق البرتقالي في هذه اللحظات بمراسلة كتابية من طرف الكاف، مفادها أن الفريق سيلعب الاحد بقميصه الرسمي المرصع بالخريطة المغربية، وإلا سيعتبر الفريق المضيف منهزما بقوة القانون. كما توصلت في الوقت ذاته إدارة اتحاد العاصمة بمراسلة من الكاف، تخبرهم بالتدخل العاجل لدى سلطات الجزائر من أجل إرجاع أمتعة نهضة بركان المحتجزة بشكل فوري، وإلا سيطبق عليهم القانون، واعتبار اتحاد العاصمة منهزما أمام نهضة بركان".

وكتب جواد بدة، الإعلامي بقنوات "بين سبورت": "الكاف يقر بمشروعية قميص نهضة بركان والذي يحمل خريطة المغرب بصحرائه وبعلمه الوطني الممتد من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. كل التوفيق إن شاء الله للبراكنة".

فيما كتب الباحث والناقد الرياضي منصف اليازغي: ""قضي الأمر الذي فيه تستفتيان". "كاف" تنهي الجدل وتقرر استعادة نهضة بركان المغربي لأقمصته من السلطات الجزائرية. أقمصة بخريطتها وصحرائها الغراء. غير ذلك يعود الفريق المغربي إلى وطنه ويعتبر الفريق الجزائري خاسرا بقوة القانون ….وهو ما لا نرتضيه لفريق الجزائر... فحينها سيكون ضحية جرم سياسي غير مبرر. عندما تقود عملية مداهمة ... يتوجب عليك قبل ذلك أن تضبط طريقة الخروج قبل عملية الدخول".

من جهته، كتب الصحافي والناقد السينمائي بلال مرميد: "أعيدوا للشباب قمصانهم، وبعد اللقاء خذوها هدية وتذكاراً فيه تذكيرٌ لكم، والسلام".

وكانت بعثة الفريق المغربي قد تعرضت لمضايقات بمطار الجزائر، صباح الجمعة ، بعد حجز سلطات الجزائر لأقمصته الرسمية، التي تحمل خريطة المملكة المغربية.

ولم تغادر بعثة الفريق المغربي المطار إلى الفندق، إلا بعد توصلها بضمانات من مسؤولي الاتحاد الإفريقي.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار يوم الجمعة ، لاعبي الفريق المغربي وهم يفترشون أرضية المطار، ثم وهم يؤدون صلاة الجمعة، ويتناولون وجبات أكل عبارة عن سندويتشات. كما أظهرت أشرطة تعرضهم لـ"تحرشات" و"مضايقات" و"سوء معاملة"، داخل المطار.

وكانت بعثة الفريق المغربي قد شدت الرحال إلى الجزائر في رحلة مباشرة، على متن طائرة إسبانية، انطلاقا من مطار أنجاد بوجدة.

ومن المنتظر أن يواجه الفريق البركاني مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، الأحد، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

كلام الصور:

قميص نهضة بركان وبه خريطة المغرب