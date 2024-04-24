إيلاف من الرباط:قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الأربعاء،اعتبار اتحاد العاصمة الجزائري منهزما بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر أمام ضيفه نهضة بركان المغربي،وذلك برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي كانت مبرمجة، الأحد الماضي في الجزائر العاصمة.

كما تقرر أن تجرى مباراة الإياب بين الفريقين بمدينة بركان المغربية، الأحد المقبل، كما كان مسطرا في برنامج دور نصف النهائي.

وكان الإتحاد الإفريقي للعبة قد أصدر الأحد الماضي بيانا إعلاميا حول لقاء الفريقين، قال فيه إن المباراة التي كانت مبرمجة في نفس اليوم، لم تجر مثلما كان مُقررا، مع إشارته إلى أن القضية ستحال على الهيئات المختصة للبث فيها.

وتعذر إجراء المباراة بسبب تشبث الاتحاد الجزائري برفض قرارات الاتحاد الإفريقي التي انتصرت لِحَق الفريق المغربي في لعب المقابلة بقميصه الرسمي الذي يتضمن خريطة المملكة المغربية.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) قد رفضت، في يوم إجراء المباراة، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد قرار لجنة الأنديةوالمسابقات، الذي كان قد طالب سلطات الجزائر، السبت الماضي، بتسليم أقمصة فريق نهضة بركان التي احتجزتها الجمعة الماضي بمطار هواري بومدين، مشيرا إلى أن هذه الأقمصة التي تتضمن خريطة المملكة المغربية مصادق عليها من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومسموح للفريق المغربي أن يلعب بها أمام اتحاد العاصمة. وهددت الهيئة القارية بأنه في حالة عدم الاستجابة، سيعتبر الفريق الجزائري منهزما. كما أكدت القرار السابق بشرعية ارتداء نهضة بركان لأقمصته الرسمية، التي خاض بها مبارياته السابقة لهذا الموسم، ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

ويترقب المتتبعون موقف اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري منقرار (الكاف) بخصوص مواجهة الذهاب، فضلا عن مدى إمكانية تنقل الفريق الجزائري إلى بركان المغربية لإجراء مواجهة الإياب المقررة، الأحد.

وعلى علاقة بباقي تداعيات لقاء الذهاب بالجزائر وما رافقه من أحداث وتصرفات، لم تستبعد مصادر أن يصدر الاتحاد الإفريقي قرارات أخرى ضد الطرف الجزائري، ممثلا في اتحاد العاصمة، من دون استبعادها فرضية اتخاذ قرارات إضافية ضد الاتحاد الجزائري للعبة.