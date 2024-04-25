إيلاف من الرباط:أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد، الخميس، عن انسحاب المنتخب الجزائري للشباب من البطولة العربية السادسة للشباب، وذلك يوما واحدا بعد قرار الهيئة العربية باعتبار هذا المنتخب منهزما بعشرة أهداف لصفر، في اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمعه، الثلاثاء، بنظيره المغربي لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول من منافسات الدورة السادسة للبطولة العربية للشباب، التي تتواصل، بالدار البيضاء، إلى غاية الثلاثاء المقبل، بمشاركة منتخبات خمسة دول هي : تونس السعودية والكويت وتونس، فضلا عن المغرب والجزائر.

إعلان الاتحاد العربي لكرة اليد على حسابه في فيسبوك

وكان المنتخب الجزائري قد تخلف عن مواجهة نظيره المغربي بسبب قميص المنتخب المغربي الذي يحمل خريطة المملكة.

وتحدث الاتحاد العربي للعبة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إلغاء جميع نتائج المنتخب الجزائري في البطولة بعد قرار الانسحاب.

ويتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المنافسة بأربع نقاط من ثلاث مباريات، متبوعا بالمنتخب التونسي بثلاث نقاط من مباراتين والكويتي بنفس عدد النقاط من ثلاث مباريات، ثم المنتخب المغربي بنقطتين من مباراتين، فيما يتذيل المنتخب الجزائري جدول الترتيب بصفر نقطة من مباراتين.

ويأتي إنسحاب الفريق الجزائري من مواجهة رياضية تجمعه بفريق مغربي في إطار عربي، بعد الجدل الذي رافق المواجهة التي كان من المقرر أن تجمع اتحاد العاصمة الجزائري ضد ضيفه نهضة بركان المغربي لحساب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، انتهى بتعذر إجراء المواجهة، على خلفية حجز السلطات الجزائرية في مطار هواري بومدين لأقمصة الفريق المغربي بسبب خريطة المغرب.

وقررت لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، الأربعاء، خسارة فريق اتحاد العاصمة باعتذار وبنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، مع إحالة الملف على لجنة الانضباط للنظر في إمكانية إضافة عقوبات انضباطية. كما شددت على أن مباراة الإياب المقررة بين الفريقين ستقام يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي في بركان المغربية.