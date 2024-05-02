إيلاف من مالمو (السويد): يتأرجح مفهوم حرية التعبير في الدول الغربية بين مؤيد لحرق القرآن الكريم، وبين معارض وغاضب بشدة، كما أن ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب على غزة يخضع لنفس المنطق بين داعم لغزة ومؤيد لاسرائيل، ويتجلى هذا الصراع والتفاوت بصورة واضحة على هامش مهرجان الأغنية الأوروبية، والذي يقام الجمعة في مالمو بالسويد.

فقد أفادت قناة SVT التلفزيونية السويدية، بأن الشرطة سمحت بإجراء عملية جديدة تتعلق بحرق القرآن الكريم في مدينة مالمو، حيث ستقام مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام.

في وقت سابق، ذكرت قناة SVT أن الشرطة السويدية تلقت طلبا آخر لتنفيذ فعالية تتعلق بحرق القرآن في 3 أيار (مايو)، أي قبل يوم واحد من بدء مسابقة يوروفيجن "الأغنية الأوروبية"

وجاء في الخبر: "أعطت الشرطة الإذن، بحرق القرآن يوم الجمعة في ميدان غوستاف أدولف في مالمو"، ونوهت القناة بأنه يشرف على تنظيم الفعالية شخصان سبق لهما أن أحرقا القرآن.

الشرطة تعترف: اساءة وغضب

وشددت الشرطة على أنها، تعتزم اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي تتم الفعالية بهدوء قدر الإمكان. وذكرت القناة أن المتحدث باسم الشرطة بير إنغستروم حث الجميع في منطقة مالمو على التزام الهدوء وتجاهل الفعالية التي وفقا له، تهدف إلى "الإساءة والغضب".

إزالة الأعلام الفلسطينية

قال منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية، الخميس، إنهم يحتفظون بالحق في إزالة أي أعلام فلسطينية ورموز مؤيدة للفلسطينيين خلال المهرجان الذي يقام في السويد، وذلك وفقاً لما أكدته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها الخميس.

وجاء هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات المحيطة بمشاركة إسرائيل في المسابقة الموسيقية السنوية بسبب حملتها العسكرية ضد حماس في غزة، والتي دخلت الآن شهرها السابع. ومن المتوقع أن تنظم الجماعات المؤيدة للفلسطينيين احتجاجات كبيرة في مالمو لزيادة الوعي بالقضية.

وقالت ميشيل روفيلي، رئيسة الاتصالات في اتحاد الإذاعة الأوروبي الذي يدير المهرجان كل عام، إنه يُسمح لحاملي التذاكر فقط بإحضار وعرض أعلام الدول المشاركة في الحدث، بالإضافة إلى العلم الملون بألوان قوس قزح.

وقالت لوكالة أسوشيتد برس في رسالة نصية إن اتحاد الإذاعة الأوروبي ومقره جنيف يحتفظ بالحق في إزالة أي أعلام أو رموز أو ملابس أو أشياء أو لافتات أخرى يتم استخدامها لغرض محتمل وهو استغلال البرامج التلفزيونية.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية تي تي أن أي شخص يحاول إحضار علم فلسطيني أو لافتة تحمل رسالة سياسية سيتم إيقافه عند المدخل من قبل الحراس.

وقال مارتن أوستردال، المشرف التنفيذي للمسابقة:"هذه القواعد هي نفسها التي كانت موجودة في العام الماضي، لا يوجد أي تغيير."

تهديد ارهابي في مالمو

يقام هذا المهرجان الذي يجذب مئات الملايين من المشاهدين كل عام في الفترة من 7 إلى 11 أيار (مايو) في مالمو بجنوب السويد، بعد فوز لورين العام الماضي عن أدائها لأغنية "Tattoo".

يحصل الفائزون على حق بلدهم في استضافة حدث العام التالي: من المقرر أن تستضيف السويد للمرة السابعة التي تعادل الرقم القياسي، وحذرت الشرطة السويدية من تشديد الإجراءات الأمنية، مشيرة إلى تهديد الإرهاب في الدولة الشمالية الغنية.