أُلقي القبض على مئات الطلاب من داخل الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، مع استمرار الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت المرشحة الرئاسية لحزب الخضر، جيل ستاين، من بين الذين اعتقلتهم الشرطة.

ويطالب المتظاهرون المؤسسات بمقاطعة الشركات والأفراد الذين لهم علاقات بإسرائيل.

لكن بعض الطلاب اليهود اشتكوا من معاداة السامية المزعومة من قبل بعض المتظاهرين.

وقال متحدث باسم السيدة ستاين إنها كانت واحدة من حوالي 80 شخصاً تم اعتقالهم في جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري، وأضاف المتحدث أنه لا يُعتقد حالياً أن مرشحة حزب الخضر للرئاسة تواجه أي اتهامات.

وقد أصبحت كلية الفنون التطبيقية في ولاية كاليفورنيا هي الأحدث بإعلانها الانتقال إلى التدريس عن بُعد. وشهدت الاحتجاجات إلغاء التدريس وتأجيل حفلات التخرج.

ظهرت الخيام لأول مرة في الكلية الخضراء في كولومبيا في 17 أبريل/نيسان، ثم انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد إرسال شرطة مكافحة الشغب لإخلاء الخيام، واعتقال أكثر من 100 طالب. وبعد فترة وجيزة، أقام الطلاب معسكراً احتجاجياً آخر في جامعة ييل في ولاية كونيتيكت.

وفي جامعة نورث إيسترن في بوسطن، ألقت شرطة ولاية ماساتشوستس القبض على أكثر من 100 متظاهر بتهمة التعدي على ممتلكات الغير يوم السبت بعد رفضهم إخلاء خيامهم من حرم الكلية، وفقاً لبيان للشرطة. وتم تطهير المعسكر من قبل الشرطة.

وكتبت جامعة نورث إيسترن على موقع إكس أن "المظاهرات قد تم اختراقها من قبل مخربين لا علاقة لهم بالجامعة". وأضافت أنه تم سماع نداءات معادية للسامية قائلة: "لا يمكننا أن نتسامح مع هذا النوع من الكراهية في الحرم الجامعي". ورفض قادة الاحتجاج بشدة هذه الاتهامات.

وفي جامعة جنوب كاليفورنيا، عاد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إلى الحرم الجامعي بعد أيام من استدعاء الشرطة لفض احتجاج في حديقة الخريجين بالجامعة. وبحسب ما ورد كان الاحتجاج سلمياً في الغالب لكن إدارة الجامعة أبلغت عن حدوث "تخريب" لممتلكات الحرم الجامعي بعد احتجاج يوم السبت.

وقالت الجامعة إن الحرم الجامعي تعرض للتخريب "من قبل أفراد ينتمون إلى المجموعة التي واصلت التخييم بشكل غير قانوني في الحرم الجامعي"، مضيفة أن التمثال والنافورة تعرضا لأضرار. وقالت الجامعة إن الحرم الجامعي سيكون مغلقاً مؤقتاً أمام غير المقيمين.

وتم القبض على 23 شخصا في جامعة إنديانا يوم السبت.

وبحسب ما ورد كانت الجامعات الأخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا وإيموري في جورجيا، أكثر هدوءاً يوم السبت.

واندلعت الاحتجاجات بسبب الغضب من الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي الهجوم على قطاع غزة بعد مقتل حوالي 1200 إسرائيلي وأجنبي، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 253 آخرين في غزة كرهائن، بعد أن هاجمت حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي.