إيلاف من الرباط: توفيت الثلاثاء الدكتورة فاطمة الجامعي، أرملة الفيلسوف المغربي الراحل محمد عزيز الحبابي، وذلك عن عمر يناهز 80 سنة.

ونعى الأديب المغربي أحمد المديني الراحلة، حيث كتب: "ببالغ الأسى والحزن بلغني نعي وفاة الأستاذة فاطمة الجامعي زوجة المرحوم استاذ الاجيال والفيلسوف محمد عزيز الحبابي. عزاؤنا واحد والعزاء لعائلة الفقيدة المرحومة وعلى رأسها ابنها عادل لحبابي وشقيقتها السيدة ربيعة الجامعي".

ولدت الجامعي في 16 آذار (مارس) 1944، وحصلت على الإجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة محمد الخامس في الرباط، وعلى شهادة الماجستير سنة 1977 من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، كما حصلت على دبلوم إعلامي مختص في التوثيق الآلي من مدرسة علوم الإعلام بالرباط سنة 1978، وفي سنة 1988 أحرزت على دكتوراه الدولة من جامعة السوربون.

واشتغلت الجامعي بالتعليم الثانوي ما بين 1967 و1970، ومارست التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر (1971 – 1974) وبالمدرسة المحمدية للمهندسين، وبكلتي الآداب بالرباط وفاس. ونالت عضوية مجموعة من الهيئات الثقافية، من بينها: مجلس أمناء منتدى الفكر العربي (عمان)، والمجلس العربي للطفولة (القاهرة)، وجمعية الفلسفة بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب. كما ترأست هيئة تحرير مجلتي "دراسات فلسفية وأدبية" و"تكامل أصناف المعرفة"، مع العضوية في هيئة تحرير مجلة "الكتاب المغربي".

من مؤلفات الجامعي "لغة أبي اعلاء المعري في رسالة الغفران" و"المغرب العربي في الخطاب الملكي من الاستقلال إلى قمة مراكش و" تحليل معجمي - إحصائي ودلالي لخطب العرش للملك الحسن الثاني من 1961 إلى 1982". كما ترجمت عددا من الكتابات، بنيها "ابن خلدون معاصرا / محمد عزيز الحبابي".