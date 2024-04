تتسع رقعة الحراك الطلابي الرافض للحرب في قطاع غزة في عدة جامعات أمريكية، تزامناً مع تصريحات غاضبة قادمة من إسرائيل ضد هذا الحراك الطلابي، الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون بالـ"معادي للسامية" وطالبوا بـ"التصدي له".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 550 شخصاً تم اعتقالهم، على خلفية تهم تتعلق بخرق القوانين الجامعية والمدنية في الولايات المتحدة.

ويثير هذا الحراك الرافض للحرب جدلاً خاصة مع محاولة الولايات المتحدة قمع "لأصوات التي تتحدث علنا ضد الممارسات الإسرائيلية" وفق ما يقوله الطلبة في بياناتهم.

وتعهد الطلبة بمواصلة الاحتجاج حتى توافق الجامعات على الكشف عن أي استثمارات مالية قد تدعم الحرب في غزة وسحبها، والعفو عن الطلاب الذين خضعوا لعقوبات بعد المشاركة في الاحتجاجات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه "يتعين بذل المزيد" للتصدي للاحتجاجات التي انتشرت في الجامعات الأميركية.

وأضاف نتنياهو في كلمة مسجلة: "ما يحدث في جامعات أميركية أمر مروع"، واتهم من وصفهم بالـ"معادين للسامية" بالسيطرة على الجامعات البارزة.

وشدد نتنياهو على أن هذا "غير معقول.. ويتعين وقفه وإدانته على نحو لا لبس فيه"، ووصف رد فعل عدد من رؤساء الجامعات بالـ"مخزي".

في المقابل، شن السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، هجوماً على نتنياهو، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين "إدانة القتل" في غزة و"معاداة السامية".

وخاطب ساندرز نتنياهو: "القول إن حكومتك قتلت 34 ألفا في 6 أشهر ليس معاداة للسامية ولا مناصرة لحركة حماس".

ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأميركي، نعمان أبوعيسى، إن إسرائيل تخشى من الحراك الطلابي "لأقصى الحدود".

وأضاف أبوعيسى، لبي بي سي، أن إسرائيل تعي جيداً أن الحركة الاحتجاجية ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بدأت في الثمانينات من القرن العشرين وانتهت بسقوط "نظام الأبارتايد".

وأكد أبوعيسى أن "إسرائيل واللوبي الصهيوني يعمل منذ عقدين لمنع حركة مقاطعة إسرائيل"، وأشار إلى أن إسرائيل لعبت دوراً محورياً "لإصدار قوانين في أكثر من نصف الولايات الأمريكية لمنع حركات المقاطعة رغم أنها حق دستوري في أمريكا للتعبير السلمي".

ويرى أبوعيسى أن الكثير من الطلاب الناشطين، هم من منظمات يهودية علمانية من أجل السلام، معتبراً أن "هذا التحدي اليهودي لما تقوم به اسرائيل في قطاع غزة يضرب على وتر حساس داخل إسرائيل فيما يخص الصراع بين العلمانيين واليهود المتشددين والمتطرفين".

وقال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية موري في كنتاكي، الدكتور إحسان الخطيب، إن إسرائيل "تنزعج لإنها متخوفة من خسارة الدعم الأميركي إذا ازدادت وتيرة الاحتجاجات".

وشدد الدكتور الخطيب، لبي بي سي، أن الدعم الاميركي لإسرائيل "هو الذي يجعلها قادرة على تحدي العالم مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والرأي العام العالمي، وهذا أمر تدركه إسرائيل جيداً".

ويضيف الدكتور الخطيب أن إسرائيل "كانت تتكل على النفوذ اليهودي في الإعلام الأميركي كي يبقى التركيز على إسرائيل ومعاناتها، بينما تكون تغطية معاناة الفلسطينيين في حدها الأدنى".

ويشير الدكتور الخطيب إلى أن الحراك الطلابي "يجعل المواطن الأميركي يسأل اسئلة لا تريدها إسرائيل، وأن هناك حساسية عالية تجاه تكرار كلمات فلسطين أو الفلسطينيين في الإعلام الأمريكي".

فيما تقول أستاذة الإعلام في جامعة مريلاند الأمريكية، الدكتورة سحر خميس، إن سبب شعور إسرائيل "بالذعر والقلق" يعود إلى أن هذا الحراك "غير مسبوق" منذ احتجاجات حرب فيتنام والاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وذكرت الدكتورة سحر في حديثها لبي بي سي، أن "الأمر اللافت هو امتداد الاحتجاجات إلى خارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات ناهيك عن انضمام أعضاء الهيئة التدريسية لهذه الاحتجاجات".

وترى الدكتورة سحر أن الحراك "لم يعد مقتصراً على طلبة الجامعة بل امتد إلى فئات أخرى من المجتمع الأمريكي، وبدأ يشهد تضامناً جماهيرياً".

ولفتت الدكتورة سحر إلى أن الاحتجاجات التي خرجت في الجامعات الواقعة في العاصمة الأمريكية القريبة من البيت الأبيض "بدأت تثير قلق الإدارة الأمريكية - بذات المقدار الذي يثير قلق إسرائيل - بأن هذا الحراك سيغير بوصلة السياسات الخارجية لواشنطن".

وبينت الدكتورة سحر أن "انتشار التظاهرات في جامعات العالم قد يشير إلى أن الجيل الجديد يرفض سيطرة الصهيونية على دوائر صنع القرار، وبالتالي ستخسر إسرائيل دعم واستثمار الجامعات على الأقل".

ويردد العديد من الرؤساء والساسة والمفكرين الأمريكيين عبارات مثل "قادة التغيير وأمل المستقبل وصُناعه، والنبض الحي لأمريكا" في العديد من خطاباتهم وكتبهم ومحاضراتهم، في إشارة لأهمية شريحة الطلبة الجامعيين في دورة الحياة الأمريكية على الأصعدة كافة.

وأظهر تقرير جديد صادر عن المركز الأمريكي"بيو للأبحاث" أن 96 بالمئة من المشرعين في الكونغرس الحالي – 93.8 بالمئة من أعضاء مجلس النواب و99 بالمئة من أعضاء مجلس الشيوخ – حاصلون على درجة جامعية على الأقل.

ويبلغ عدد أعضاء الكونغرس 535 عضواً، يعتبرون الهيئة التشريعية في النظام السياسي الأمريكي، ويتألف الكونغرس من مجلسين هما: مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي.

وقامت بي بي سي عربي، بإعداد بحث حول أبرز الجامعات الأمريكية التي تخرّج فيها عدد كبير من صانعي القرار والمشرعين والمؤثرين في الولايات المتحدة، وباتت أغلب هذه الجامعات تشهد تظاهرات واعتصامات تضامناً مع غزة.

وأقام طلبة من جامعة براون الواقعة في مدينة بروفيدانس بولاية رود آيلاند، مخيماً للتضامن مع غزة ورفضاً للحرب، ويوجد في الكونغرس الحالي، أربعة من أعضاء مجلس النواب وعضوة من مجلس الشيوخ من خريجي جامعة براون، بالإضافة إلى أن الجامعة خرجت أول وزيرة للخزانة الأمريكية، جانيت يلين، كما تخرجت إحدى بطلات سلسلة أفلام هاري بوتر، إيما واتسون من ذات الجامعة.

This morning, as President Paxson walked to her office past our encampment, we made it clear that we stand together in our calls for divestment as the genocide in Gaza continues. We shall not be moved‼️Divest now. Drop the charges. 🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/9C3u7mEP6Z