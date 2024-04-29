تتسع رقعة الحراك الطلابي الرافض للحرب في قطاع غزة في عدة جامعات أمريكية، تزامناً مع تصريحات غاضبة قادمة من إسرائيل ضد هذا الحراك الطلابي، الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون بالـ"معادي للسامية" وطالبوا بـ"التصدي له".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 550 شخصاً تم اعتقالهم، على خلفية تهم تتعلق بخرق القوانين الجامعية والمدنية في الولايات المتحدة.

ويثير هذا الحراك الرافض للحرب جدلاً خاصة مع محاولة الولايات المتحدة قمع "لأصوات التي تتحدث علنا ضد الممارسات الإسرائيلية" وفق ما يقوله الطلبة في بياناتهم.

وتعهد الطلبة بمواصلة الاحتجاج حتى توافق الجامعات على الكشف عن أي استثمارات مالية قد تدعم الحرب في غزة وسحبها، والعفو عن الطلاب الذين خضعوا لعقوبات بعد المشاركة في الاحتجاجات.

لماذا تعارض إسرائيل حراك الجامعات الأمريكية؟

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه "يتعين بذل المزيد" للتصدي للاحتجاجات التي انتشرت في الجامعات الأميركية.

وأضاف نتنياهو في كلمة مسجلة: "ما يحدث في جامعات أميركية أمر مروع"، واتهم من وصفهم بالـ"معادين للسامية" بالسيطرة على الجامعات البارزة.

وشدد نتنياهو على أن هذا "غير معقول.. ويتعين وقفه وإدانته على نحو لا لبس فيه"، ووصف رد فعل عدد من رؤساء الجامعات بالـ"مخزي".

في المقابل، شن السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، هجوماً على نتنياهو، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين "إدانة القتل" في غزة و"معاداة السامية".

وخاطب ساندرز نتنياهو: "القول إن حكومتك قتلت 34 ألفا في 6 أشهر ليس معاداة للسامية ولا مناصرة لحركة حماس".

ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأميركي، نعمان أبوعيسى، إن إسرائيل تخشى من الحراك الطلابي "لأقصى الحدود".

وأضاف أبوعيسى، لبي بي سي، أن إسرائيل تعي جيداً أن الحركة الاحتجاجية ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بدأت في الثمانينات من القرن العشرين وانتهت بسقوط "نظام الأبارتايد".

وأكد أبوعيسى أن "إسرائيل واللوبي الصهيوني يعمل منذ عقدين لمنع حركة مقاطعة إسرائيل"، وأشار إلى أن إسرائيل لعبت دوراً محورياً "لإصدار قوانين في أكثر من نصف الولايات الأمريكية لمنع حركات المقاطعة رغم أنها حق دستوري في أمريكا للتعبير السلمي".

ويرى أبوعيسى أن الكثير من الطلاب الناشطين، هم من منظمات يهودية علمانية من أجل السلام، معتبراً أن "هذا التحدي اليهودي لما تقوم به اسرائيل في قطاع غزة يضرب على وتر حساس داخل إسرائيل فيما يخص الصراع بين العلمانيين واليهود المتشددين والمتطرفين".

EPA طالبة في جامعة كاليفورنيا بيركلي مكتوب على قميصها "اليهود يقولون وقف إطلاق نار"

وقال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية موري في كنتاكي، الدكتور إحسان الخطيب، إن إسرائيل "تنزعج لإنها متخوفة من خسارة الدعم الأميركي إذا ازدادت وتيرة الاحتجاجات".

وشدد الدكتور الخطيب، لبي بي سي، أن الدعم الاميركي لإسرائيل "هو الذي يجعلها قادرة على تحدي العالم مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والرأي العام العالمي، وهذا أمر تدركه إسرائيل جيداً".

ويضيف الدكتور الخطيب أن إسرائيل "كانت تتكل على النفوذ اليهودي في الإعلام الأميركي كي يبقى التركيز على إسرائيل ومعاناتها، بينما تكون تغطية معاناة الفلسطينيين في حدها الأدنى".

ويشير الدكتور الخطيب إلى أن الحراك الطلابي "يجعل المواطن الأميركي يسأل اسئلة لا تريدها إسرائيل، وأن هناك حساسية عالية تجاه تكرار كلمات فلسطين أو الفلسطينيين في الإعلام الأمريكي".

فيما تقول أستاذة الإعلام في جامعة مريلاند الأمريكية، الدكتورة سحر خميس، إن سبب شعور إسرائيل "بالذعر والقلق" يعود إلى أن هذا الحراك "غير مسبوق" منذ احتجاجات حرب فيتنام والاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وذكرت الدكتورة سحر في حديثها لبي بي سي، أن "الأمر اللافت هو امتداد الاحتجاجات إلى خارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات ناهيك عن انضمام أعضاء الهيئة التدريسية لهذه الاحتجاجات".

وترى الدكتورة سحر أن الحراك "لم يعد مقتصراً على طلبة الجامعة بل امتد إلى فئات أخرى من المجتمع الأمريكي، وبدأ يشهد تضامناً جماهيرياً".

ولفتت الدكتورة سحر إلى أن الاحتجاجات التي خرجت في الجامعات الواقعة في العاصمة الأمريكية القريبة من البيت الأبيض "بدأت تثير قلق الإدارة الأمريكية - بذات المقدار الذي يثير قلق إسرائيل - بأن هذا الحراك سيغير بوصلة السياسات الخارجية لواشنطن".

وبينت الدكتورة سحر أن "انتشار التظاهرات في جامعات العالم قد يشير إلى أن الجيل الجديد يرفض سيطرة الصهيونية على دوائر صنع القرار، وبالتالي ستخسر إسرائيل دعم واستثمار الجامعات على الأقل".

"قادة الغد وصناع المُستقبل"

ويردد العديد من الرؤساء والساسة والمفكرين الأمريكيين عبارات مثل "قادة التغيير وأمل المستقبل وصُناعه، والنبض الحي لأمريكا" في العديد من خطاباتهم وكتبهم ومحاضراتهم، في إشارة لأهمية شريحة الطلبة الجامعيين في دورة الحياة الأمريكية على الأصعدة كافة.

وأظهر تقرير جديد صادر عن المركز الأمريكي"بيو للأبحاث" أن 96 بالمئة من المشرعين في الكونغرس الحالي – 93.8 بالمئة من أعضاء مجلس النواب و99 بالمئة من أعضاء مجلس الشيوخ – حاصلون على درجة جامعية على الأقل.

ويبلغ عدد أعضاء الكونغرس 535 عضواً، يعتبرون الهيئة التشريعية في النظام السياسي الأمريكي، ويتألف الكونغرس من مجلسين هما: مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي.

وقامت بي بي سي عربي، بإعداد بحث حول أبرز الجامعات الأمريكية التي تخرّج فيها عدد كبير من صانعي القرار والمشرعين والمؤثرين في الولايات المتحدة، وباتت أغلب هذه الجامعات تشهد تظاهرات واعتصامات تضامناً مع غزة.

وأقام طلبة من جامعة براون الواقعة في مدينة بروفيدانس بولاية رود آيلاند، مخيماً للتضامن مع غزة ورفضاً للحرب، ويوجد في الكونغرس الحالي، أربعة من أعضاء مجلس النواب وعضوة من مجلس الشيوخ من خريجي جامعة براون، بالإضافة إلى أن الجامعة خرجت أول وزيرة للخزانة الأمريكية، جانيت يلين، كما تخرجت إحدى بطلات سلسلة أفلام هاري بوتر، إيما واتسون من ذات الجامعة.

This morning, as President Paxson walked to her office past our encampment, we made it clear that we stand together in our calls for divestment as the genocide in Gaza continues. We shall not be moved‼️Divest now. Drop the charges. 🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/9C3u7mEP6Z — Brown Divest Coalition (@DivestBrown) April 24, 2024

وأفادت شبكة إن بي سي الأميركية، بأن طلبة محتجين على الحرب في غزة اعتصموا في حرم جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأميركية، وهي جامعة بحثية خاصة تقع في عاصمة البلاد، وتخرج منها أربعة نواب في الكونغرس الحالي وعضو مجلس شيوخ واحد، ومن بين خريجي الجامعة أيضا السيدة الأولى السابقة جاكلين كينيدي، زوجة الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.

ونصب طلاب جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي - التي اشتهرت بنشاطها الطلابي خلال الستينيات - خياماً للتضامن مع المتظاهرين في الجامعات الأخرى.

ويُضم الكونغرس الحالي خمسة نواب من خريجي الجامعة، كما تشمل قائمة خريجيها المشهورين المؤسس المشارك لشركة أبل ستيف ووزنياك.

بينما اعتقلت الشرطة ما يزيد عن 90 شخصاً في جامعة جنوب كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس، بتهم "التعدي على ممتلكات الغير" خلال فض اعتصام في وسط الحرم الجامعي، بعد أن نصب العديد من الطلبة مخيماً احتجاجاً على الحرب في غزة، وفق صحيفة لوس أنجلوس.

وانتُخب ستة من خريجي جامعة كاليفورنيا كنواب في الكونغرس الحالي.

وشهدت جامعة فلوريدا "احتجاجاً ضعيفاً" يدعو لوقف الحرب في غزة وفق وسائل إعلام في الولاية، ويوجد في الكونغرس أربعة نواب من خريجي الجامعة بالإضافة إلى عضو مجلس شيوخ.

واعتقلت قوات الشرطة العديد من طلبة جامعة برنستون، بولاية نيوجيرسي، بعد أن نصبوا خياماً ورفعوا لافتات تدعو لوقف الحرب في غزة.

وتتميز جامعة برنستون بأنها مؤسسة خاصة تأسست عام 1746، ومن خريجيها سبعة نواب حاليين في الكونغرس بالإضافة إلى عضو مجلس شيوخ، ومن بين خريجي برنستون أيضاً الرئيس الـ 28 للولايات المتحدة، وودرو ويلسون، بالإضافة إلى مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

Several Princeton University students were arrested by American police minutes after they started their encampment in support of Gaza. pic.twitter.com/Tvj6L4FjCv — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) April 25, 2024

ورفض طلبة من جامعة ستانفورد، التي تقع في سيليكون فالي، بولاية كاليفورنيا، ما وصفوه "أساليب الترويج للخوف"، وتحدوا أوامر بإخلاء المخيم المؤيد للفلسطينيين، وفق صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل.

وتعد جامعة ستانفورد جامعة بحثية خاصة، ومعروفة بتركيزها على ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي. وتأسست عام 1885، ويوجد في الكونغرس الـ 118 في البلاد، 13 نائباً من خريجي جامعة ستانفورد، ومن بين الخريجين البارزين الآخرين المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، بريان أكتون.

وانضمت جامعة هارفارد للحراك الطلابي، وأغلقت الجامعة بعض الساحات وعلقت بعض الفصول الدراسية في مواجهة موجة الطلبة المحتجين على الحرب، وقالت لجنة التضامن مع فلسطين لطلبة جامعة هارفارد إن إدارة الجامعة علقت مجموعتهم.

وتقع دامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس، وتُعد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة، وهناك 14 عضوا كونغرس حالي من خريجيها، 12 منهم نواب، واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وخرّجت الجامعة أيضاً عدداً من الرؤساء السابقين منهم جون آدامز، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وفرانكلين روزفلت، وجون إف كينيدي، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانك كي مون.

هل سيؤثر طلاب الجامعات على دوائر صنع القرار حول إسرائيل مستقبلاً؟

يؤكد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي، نعمان أبوعيسى، أن هؤلاء الطلبة "يملكون المستقبل وهم أقوى فئة في المجتمع الأمريكي".

ويشير أبوعيسى لبي بي سي، إلى أن "الطلبة يجدون دعماً من أساتذة الجامعات والمفكرين الذين يعدّونهم المثل الأعلى في هذه المرحلة العمرية".

وتساءل أبوعيسى "كيف سيفكر الطلبة مستقبلاً بإسرائيل وهم يرون أساتذتهم يضربون ويُعتقلون بسبب تعبيرهم عن آرائهم".

ويرى عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية موري في كنتاكي، الدكتور إحسان الخطيب، أن تأثير هذا الحراك على دوائر القرار "لن يكون قوياً في المدى القريب وربما يكون هناك بعض التأثير في المدى المتوسط ولكنه سيكون مؤكداً في المستقبل البعيد".

ويوضح الدكتور الخطيب لبي بي سي، إن هؤلاء الطلبة "سيكونون في الدوائر الحكومية بعد تخرجهم وسيكونون مدعومين من جيل ناشئ على الانفتاح على وسائل الإعلام غير التقليدية مثل تطبيق تيك توك، وهو ما سيجعل مهمة إسرائيل صعبة للغاية لمواجهتهم بروايتها دون أخذ رواية الفلسطينيين بالاعتبار".

وتقول أستاذة الإعلام في جامعة مريلاند الأمريكية، الدكتورة سحر خميس، إن تأثير الطلبة على دوائر صنع القرار في المستقبل "سيكون حتمياً" مضيفة أن هذا الحراك "خرج من رحم جامعات رابطة آيفي (ivy league) وهي (جامعات النخبة)، التي تُخرّج الكثير من الساسة والمسؤولين والمؤثرين، وتضم في كوادرها التدريسية العديد من المفكرين والأساتذة المتمكنين علمياً".

وتوضح الدكتورة سحر في حديثها لبي بي سي، أن انتشار الحراك على مستوى "جامعات القمة" هو مؤشر "خطير جداً"، وقد "يخلق جيلاً جديداً من المسؤولين يُعيد رسم وجه السياسة الأمريكية الحالية بأخرى جديدة في المستقبل، كما سيكوّن هذا الحراك نخبة حاكمة لها آراء غير تقليدية عن إسرائيل".