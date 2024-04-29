إيلاف من لندن: شارك ولي العهد البريطاني الأمير ويلام وزوجته كيت، أمير وأميرة ويلز صورة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لزواجهما.

وتم نشر الصورة التي لم تُعرض من قبل على موقع X، وتظهر الزوجين بعد زواجهما في عام 2011.

وحسب (سكاي نيوز)، فقد علقت المصورة ميلي بيلكنغتون قائلة: "ذكرى زواج سعيدة! لا أصدق مرور 13 عامًا. تذكروا هذه اللحظة جيدًا. أرسل لكما الكثير من الحب في هذا اليوم المميز".

وكان الثنائي الملكي تزوجا في كنيسة وستمنستر في 29 أبريل 2011 وأنجبا طفلهما الأول، الأمير جورج، في يوليو 2013.

بداية عام صعبة

لقد كانت بداية العام صعبة بالنسبة للزوجين، حيث يخضع كل من كيت والملك تشارلز الثالث للعلاج من السرطان.

وكشفت الأميرة كيت عن حالتها الصحية الشهر الماضي بعد تكهنات حول سبب عدم رؤيتها منذ فترة.

وأشادت بزوجها الأمير ويليام لدعمه خلال "الشهرين الصعبين للغاية بالنسبة لعائلتنا بأكملها" وقالت إن وجوده بجانبي هو مصدر كبير للراحة والطمأنينة.

وقالت الأميرة إن تشخيصها كان بمثابة صدمة كبيرة، حيث "بذل الزوجان كل ما في وسعهما لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا الشابة".

