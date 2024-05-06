إيلاف من لندن: تعتزم المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية زيادة التعاون بشكل كبير في البرامج الإنسانية والتنموية المشتركة حول العالم وتكثيف تمويل المساعدات الحيوية للمناطق المتضررة من الصراع.

وتم اليوم الإثنين، تعزيز هذه الشراكة، التي التزمت بالفعل بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار من التمويل المشترك، بمبلغ 5 ملايين دولار لمكافحة ارتفاع مستويات سوء التغذية في الصومال.

وجاء الإعلان عن التمويل الجديد خلال الحوار الاستراتيجي الثاني بين المملكة المتحدة والسعودية بشأن المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية في الرياض، وهو الخطوة التالية في الشراكة التي تزداد قوة.

وستعمل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز الدعم للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع من خلال زيادة كبيرة في المشاريع المشتركة التي تعالج بعض أكبر الأزمات التنموية والإنسانية الدولية.

وسيدعم التمويل أكثر من 50,000 طفل من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للنساء والأطفال الصوماليين الضعفاء.

نقاط الحوار

وستشمل نقاط النقاش في الحوار تقديم المزيد من المساعدات لغزة وتشجيع التقدم نحو السلام في السودان.

وقد التزمت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية بالفعل بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار من التمويل المشترك، والذي يقدم بالفعل مساعدات حيوية، ويقدم الإغاثة من المجاعة والدعم الإنساني في الصومال والسودان.

ومن المتوقع المزيد من التعاون مع المشاريع الإنسانية والتنموية المشتركة في السودان واليمن وبنغلاديش وأوكرانيا. وسيتم تسليم البرامج من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والصندوق السعودي للتنمية، وهما وكالات المعونة والتنمية الرئيسية في المملكة.

تصريح ميتشل

وقال نائب وزير الخارجية ووزير الدولة (التنمية وإفريقيا) البريطاني أندرو ميتشل: تعمل المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية وشركاء آخرين لدعم أولئك الذين تأثرت حياتهم بالصراعات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: يسعدني أن أكون في الرياض للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا لزيادة التمويل المشترك بشكل كبير والذي سيقطع شوطًا طويلًا لدعم الأشخاص والمجتمعات الذين هم في أمس الحاجة إليه، بناءً على إعلان اليوم في الصومال والتطلع إلى مزيد من الدعم للناس في اليمن. أوكرانيا، والسودان، وكذلك لاجئي الروهينغا في بنغلاديش.

وقال: لقد ناقشت أيضًا الحاجة إلى إنهاء الصراع في غزة بشكل مستدام مع شركائنا السعوديين. ولا تزال المملكة المتحدة تركز على تحقيق وقف فوري للقتال، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها.

عبدالله الربيعة

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله الربيعة: بالنظر إلى المستقبل، فإننا نتطلع إلى تعزيز خبرتنا التقنية وبناء قدراتنا من خلال البناء على الأساس القوي الذي تم إنشاؤه خلال حوارنا السابق، والذي يمثل فرصة لا تقدر بثمن لترسيخ اتجاهنا المستقبلي، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، ومواصلة إظهار الإمكانات التحويلية من شراكتنا.

وقال: ويعمل المسؤولون من كلا الجانبين بنشاط على تحديد الفرص الواعدة لمزيد من التعاون. يرى مركز الملك سلمان للإغاثة إمكانات هائلة للاستفادة من نقاط القوة لدينا في مجالات مثل التدخلات الصحية، وتطوير البنية التحتية للتعليم، وبرامج خلق سبل العيش.

اتفاقية التنمية

ووقع نائب وزير الخارجية البريطاني أيضًا اتفاقية تعاون مشترك مع الصندوق السعودي للتنمية لتعزيز التعاون في مجال التنمية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويوضح حوار التنمية تنفيذ الكتاب الأبيض للتنمية في المملكة المتحدة، من خلال العمل مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية لتقديم برامج مشتركة، والعمل معًا لتحسين فعالية المساعدات، وتعبئة التمويل الحيوي اللازم لتلبية احتياجات التنمية على مستوى العالم.

والتقى الوزير البريطاني ميتشل أيضًا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي هاشم. م. وليد الخريجي ووزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث المناخ عادل الجبير الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ومساعد وزير المالية وشربا مجموعة العشرين عبدالمحسن الخلف.