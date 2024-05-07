تايبيه: قالت تايبيه إن أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين أبحرت الاثنين لفترة وجيزة في مياهها ودعت بكين إلى التخلي عن الأعمال التي قالت إنها تهدد الملاحة.

وقال خفر السواحل التايوانيون في بيان إن السفن الصينية أبحرت جنوب جزيرة كينمن، على مسافة خمسة كيلومترات من مدينة شيامن الصينية، قرابة الثالثة والنصف بعد ظهر الاثنين (07,30 ت غ) ثم "غادرت مياهنا المحظورة" بعد ساعة، داعياً بكين إلى أن تكف فوراً عن أي "سلوك يعرض الأمن البحري للخطر".

يأتي ذلك قبل أسبوعين من تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي في 20 أيار (مايو). ويرفض الرئيس الجديد مطالب بكين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتتوعد باستعادتها ذات يوم وبالقوة إذا لزم الأمر.

وزادت الصين ضغوطها في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز وجود قواتها البحرية وطائراتها حول الجزيرة.

وتصف بكين لاي تشينغ-تي بأنه "انفصالي خطير" سيقود تايوان على طريق "الحرب والانحدار".

ووعدت الصين بتكثيف الدوريات حول جزيرة كينمن بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي تعرض لها صيادون في وقت سابق من هذا العام.

قُتل شخصان عندما انقلب قارب سريع صيني يحمل أربعة أشخاص قرب الجزيرة في 14 شباط (فبراير) عندما طارده خفر السواحل التايوانيون.

وقُتل اثنان آخران عندما انقلب قارب صيني آخر في المنطقة في آذار (مارس).

ودافع خفر السواحل التايوانيون عن أنفسهم بالقول إن القارب الصيني كان في "المياه المحظورة" وكان يبحر بشكل متعرج قبل أن ينقلب.

لكن الصين اتهمتهم بإخفاء الحقيقة.

وقال وزير الدفاع التايواني سون لي-فانغ لصحافيين الثلاثاء إن تايوان ستعزز قدرات خفر السواحل للمراقبة وتحديد السفن الصينية التي تدخل المياه الخالصة للجزيرة.

وردا على سؤال حول احتمال أن يؤدي وجود زوارق صينية إلى تعطيل الإمدادات إلى الجزر التايوانية البعيدة عن تايبيه قال "نحن بشكل عام مستعدون جيداً ولدينا ثقة كاملة في قدرتنا على ضمان الأمن الإقليمي".