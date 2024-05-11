أنقرة: كتبت صحيفة T24 التركية أن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا و"الناتو" تستخدم فيها الأسلحة النووية أصبح مخيفا، وعلى تركيا الاستعداد لمثل هذا التطور.

وشككت الصحيفة "بقدرة الغرب وتمتعه بالقدر الكافي من الشجاعة للخروج من الوضع الحالي مع روسيا".

وأضاف: "يبدو هذا الوضع برمته وكأنه مسرحية. في الآونة الأخيرة أصبح احتمال المواجهة بين روسيا ودول "الناتو" باستخدام الأسلحة النووية أو التقليدية مخيفا أكثر من أي وقت مضى، وقد تندلع الحرب نتيجة لهجوم متعمد أو "رصاصة طائشة" تدمر العالم أو المنطقة".

وتابعت: "الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ستخنقنا إن وقعت كارثة نووية أو اندلعت حرب عالمية ثالثة، وعلى تركيا بحكومتها ومعارضتها أن تدرك هذا الخطر وتستعد لمواجهته".

وكان بوتين أكد في حديث لوكالة "روسيا سيفودنيا" في آذار (مارس) الماضي، استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت الدولة الروسية للتهديد، مشيرا إلى أنه "لم تبرز أي حاجة ملحة لاستخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا".