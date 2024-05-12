واشنطن: شهدت منصة إكس حربا كلامية بين الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اعتبرها بيترو "حرب إبادة"، والذي قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع إسرائيل.

واليوم الأحد، شن غوستافو بيترو هجومًا جديدًا وذلك ردا على رد نتانياهو على تغريدة سابقة له.

ووجه بيترو حديثه لنتانياهو قائلا "سيد نتانياهو، سوف يسجلك التاريخ على أنك ترتكب إبادة جماعية، إن إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعل منك بطلا.. أنتم تقفون إلى جانب أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا".

وأضاف: "إن الإبادة الجماعية هي إبادة جماعية، بصرف النظر عما إذا كان معتنقا لدين أم لا".

وختم قائلا "حاول على الأقل وقف المذبحة".

والهجوم الجديد للرئيس الكولومبي على نتانياهو جاء ردا على الأخير الذي هاجم بيترو عبر منصة "إكس"، مساء السبت، بعد أن طالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكتب نتاينياهو يرد على بيترو قائلا إن "إسرائيل لا تتلقى محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية، والتي ذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء، في 7 تشرين الأول (أكتوبر).. عار عليك أيها الرئيس بيترو!"

وكان بيترو، كتب على منصة "إكس"، يوم الجمعة الماضي، يقول إن "نتانياهو لن يوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهذا يقتضي إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".