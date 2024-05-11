إيلاف أبوظبي: أظهرت دولة الإمارات غضبها في تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التي أشار خلالها إلى امكانية مشاركة الإمارات في إدارة غزة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب القائمة.

وجاء الرد الإماراتي مساء الجمعة على لسان وزير الخارجية عبدالله بن زايد، الذي كتب عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) :"تستنكر دولة لإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع الغزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع عبدالله بن زايد:"تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الإنجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

واختتم وزير الخارجية الإماراتي :"تؤكد دولة الإمارات على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الإستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".

وكانت الإمارات قد دعت إلى "تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مؤكدة على أهمية "تكثيف المساعي المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".