إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقوم ببناء سفن حربية جديدة، بينما حذر وزير الدفاع من نتيجة "لا يمكن تصورها" في حرب أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن المملكة المتحدة ستقوم ببناء سفن حربية ذات "قدرة على الضربات البرية" لمساعدة المملكة المتحدة على التكيف مع "العصر العسكري الجديد".

والقى شابس خطابًا في مؤتمر القوة البحرية، اليوم الثلاثاء، ناقش فيه مستقبل قدرات البحرية الملكيةن وقال إنه في أقل من عام، اضطرت البحرية إلى استخدام صواريخها عدة مرات، وهو أمر لم يحدث في السنوات الأخيرة.

عصر عسكري جديد

ومع التهديد باستخدام طائرات بدون طيار رخيصة الثمن من قبل جماعات مثل الحوثيين، قال وزير الدفاع: "من الواضح جدًا أننا نعمل في عصر عسكري جديد".

وقال شابس إن المملكة المتحدة تعمل على تحديث قدراتها الدفاعية، من المشتريات إلى تحديث الردع النووي.

وأشاد بـ"البصمة العالمية" للبحرية الملكية، قائلا إنه نظرا لتأثير أي تعطيل للتجارة العالمية على المواطنين البريطانيين، فإنه يرفض أي اقتراح بأن التركيز يجب أن يكون أقرب إلى الوطن.

كما أشادة بالرجال والنساء "العالميين" في البحرية الملكية.

ومع اقتراب الذكرى الثمانين ليوم الإنزال في الحرب العالمية الثانية، في الشهر المقبل، قال شابس إنه "مسرور" لتأكيد أنه سيتم بناء "ما يصل إلى ست" سفن حربية جديدة متعددة الاستخدامات لدعم مشاة البحرية الملكية.

وهو يريد بناء السفن الجديدة في المملكة المتحدة، ويقول إن هذه الخطوة "تؤمن عشرات الآلاف من الوظائف في المناطق الساحلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة"؛

وتابع وزير الدفاع قائلا إن الحكومة وضعت خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتغطية تكاليف هذه الخطة.

أوكرانيا

وإلى ذلك، سُئل وزير الدفاع عما إذا كان سيكون سعيدًا باستخدام الأسلحة البريطانية المقدمة إلى أوكرانيا في أراضي البر الرئيسي الروسي. وأجاب مكررا دعم المملكة المتحدة الكامل لأوكرانيا، قائلا إن فوز روسيا سيكون "لا يمكن تصوره وغير مقبول".

وسرد التزامات المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا، وانتقد العالم لأنه "أبعد عينيه عن الكرة" مؤخرًا. وقال: "إن مقدار الوقت الذي استغرقه الحصول على بقية التمويل أدى بشكل مباشر إلى الموقف الذي نراه في خاركيف اليوم"، مع شن روسيا غزوًا جديدًا.



وأضاف أنه لا يعتقد أن الوضع "قاتل"، وقال إنه "درس مهم للعالم ألا يفقد الاهتمام بشأن أوكرانيا".

يأتي ذلك بعد أن أمضى الكونغرس الأميركي عدة أشهر في جدل بشأن تمويل جديد للمجهود الحربي في أوكرانيا، حيث واجهت هذه الخطوة معارضة شديدة من الجمهوريين المتحالفين مع ترامب.

وعلى وجه التحديد، رفض شابس الإجابة على السؤال فيما يتعلق بما إذا كان سيكون مرتاحًا لاستخدام أوكرانيا للأسلحة في البر الرئيسي لروسيا.

لكنه أضاف: "سنسمح دائمًا باستخدام أسلحتنا فقط مع الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا وأماكن أخرى".

